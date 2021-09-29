Дуров рассказал, что администрации мессенджера пришлось закрыть каналы противников вакцинации от СOVID-19 в Италии и ФРГ, поскольку пользователей подстрекали к насилию в отношении врачей и должностных лиц, связанных с прививками.
Юрист общественной организации Комитет солдатских матерей России Александр Латынин считает, что причиной гибели двух срочников в закрытом свердловском городе Свободный, где расположена ракетная дивизия, стали дедовщина и неуставные отношения.
Решение о закрытии канала RT Deutsch принято исключительно Youtube, власти ФРГ не имеют к этому отношения, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подали в Центризбирком заявления об отказе от мандатов депутатов Госдумы.