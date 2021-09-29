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Фракция КПРФ покинула первое после каникул заседание Мосгордумы

Фракция КПРФ в среду покинула первое после летнего перерыва заседание Московской городской думы, высказав несогласие с рядом вопросов.
ТАСС
Глава фракции коммунистов в МГД Николай Зубрилин заявил в среду, что фракция и московский городской комитет КПРФ не признают результаты электронного голосования по выборам в Госдуму.
Smotrim.ru
Представители КПРФ требуют отменить итоги электронного голосования, а также призывают правоохранительные органы прекратить преследования сопартийцев.
Центральная Служба Новостей
Представители КПРФ планировали подать иски к избирательной комиссии ДЭГ 28 сентября.
Накануне.Ru

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