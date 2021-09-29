Глава Telegram Дуров: каналы антипрививочников в Италии и ФРГ закрыли за призывы к насилию

Дуров рассказал, что администрации мессенджера пришлось закрыть каналы противников вакцинации от СOVID-19 в Италии и ФРГ, поскольку пользователей подстрекали к насилию в отношении врачей и должностных лиц, связанных с прививками.