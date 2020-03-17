Энергетика
Shraibikus NewsФрахт нефтяных танкеров значительно подорожал
В марте ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «астрономических сумм» - на 700%. Так, стоимость аренды танкера, идущего с Ближнего Востока в Китай, увеличилась до 243 тысяч долларов в сутки.
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с чего всё началось
Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «непомерно высоких» и «астрономических сумм» на фоне спроса на суда и действий Саудовской Аравии, пишет Bloomberg.РБКвчера в 01:49
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Bloomberg: фрахт нефтяных супертанкеров «астрономически» подорожал
Московский Комсомолецвчера в 06:53
Агентство Bloomberg узнало об «астрономическом» повышении цен на перевозку нефти
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:55
Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума из-за ситуации на нефтяном рынке
Газета.Ruвчера в 04:56
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