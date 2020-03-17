с чего всё началось

В марте ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «астрономических сумм» - на 700%. Так, стоимость аренды танкера, идущего с Ближнего Востока в Китай, увеличилась до 243 тысяч долларов в сутки.

Общество Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.

Общество Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля "С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

Здоровье Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса назвали в Китае В одном из недавних интервью специалисты из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, рассказали о том, в чем именно заключалась главная ошибка врачей Европы во время лечения коронавируса.

Происшествия Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Политика В Германии заявили о возможной рецессии в США Берлин, 18 марта 2020, 04:25 — REGNUM Угроза пандемии коронавируса нового типа может недооцениваться властями США больше, чем в некоторых странах Европы, из-за чего возрастает уровень риска для американской экономики, способной скатиться в рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер 18 марта в интервью медиагруппе Funke.

Космос Россия запланировала пуск на Луну на 1 октября 2021 года Ранее посадок в районе полюса на Луне не было, сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Общество Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля «В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.

Общество Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.

Экономика Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% Поставки нефти из России в Китай в январе 2020 года упали почти на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года в денежном выражении.

Общество В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Общество Минкультуры приостановило работу театров и музеев из-за коронавируса Министерство культуры РФ внесло изменения в приказ от 16 марта 2020 г. № 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации».