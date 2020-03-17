Энергетика

Shraibikus NewsShraibikus NewsФрахт нефтяных танкеров значительно подорожал

В марте ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «астрономических сумм» - на 700%. Так, стоимость аренды танкера, идущего с Ближнего Востока в Китай, увеличилась до 243 тысяч долларов в сутки.
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с чего всё началось
Ставки фрахта супертанкеров для нефтяных компаний выросли до «непомерно высоких» и «астрономических сумм» на фоне спроса на суда и действий Саудовской Аравии, пишет
 Bloomberg.
РБКвчера в 01:49

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Bloomberg: фрахт нефтяных супертанкеров «астрономически» подорожал

Московский Комсомолецвчера в 06:53

СМИ сообщили об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров

News.ruвчера в 05:01

Прибыль супертанкеров взлетела за последнюю неделю

Красная веснавчера в 03:24

Агентство Bloomberg узнало об «астрономическом» повышении цен на перевозку нефти

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:55

Фрахт нефтяных танкеров астрономически подорожал

РЕН ТВвчера в 02:51

Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума из-за ситуации на нефтяном рынке

Газета.Ruвчера в 04:56

Bloomberg сообщил об «астрономическом» подорожании фрахта нефтетанкеров

РБКвчера в 01:49
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Комментарии

Наука

Под Воронежем нашли огромную «хижину» из костей шерстистого мамонта

Вести Воронеж вчера в 05:11
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
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ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
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Путин назвал надёжной ситуацию с поставками продуктов в России

Президент России Владимир Путин посоветовал российским гражданам не покупать продукты впрок, отметив, что ситуация с поставками является надёжной.
RT на русском вчера в 08:23
Здоровье

Ошибки европейских врачей при лечении коронавируса назвали в Китае

В одном из недавних интервью специалисты из города Ухань, ставшего очагом распространения коронавирусной инфекции, рассказали о том, в чем именно заключалась главная ошибка врачей Европы во время лечения коронавируса.
Live24 02:17
Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке

Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 21:04
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Общество

Эксперты устроили перепалку во время эфира на телеканале «Россия 1»

Приглашенные эксперты устроили перепалку в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Фрагмент опубликован в Telegram-канале телеведущего.
РИА Новости вчера в 09:57
Политика

В Германии заявили о возможной рецессии в США

Берлин, 18 марта 2020, 04:25 — REGNUM Угроза пандемии коронавируса нового типа может недооцениваться властями США больше, чем в некоторых странах Европы, из-за чего возрастает уровень риска для американской экономики, способной скатиться в рецессию, заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер 18 марта в интервью медиагруппе Funke.
REGNUM вчера в 21:25
Космос

Россия запланировала пуск на Луну на 1 октября 2021 года

Ранее посадок в районе полюса на Луне не было, сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.
News.ru 16 марта в 18:50
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана задержали по делу о мошенничестве

Известия 01:23
Авто

Зачем массовые автомобили облагают налогом на роскошь

SpeedMe 15 марта в 22:58
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Известия вчера в 06:28
Общество

Саудовская Аравия созовет экстренный саммит G20 по коронавирусу

Премьер-министр Испании Педро Санчес позвонил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, который в настоящее время председательствует в G20 и попросил его созвать экстренный саммит "двадцатки" из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 16 марта в 16:02
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30%

Поставки нефти из России в Китай в январе 2020 года упали почти на 30% по сравнению с тем же месяцем 2019 года в денежном выражении.
Газета.Ru 02:35
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
РИА Новости 00:13
Общество

Из-за карантина в каналах Венеции вода стала чистой

Из-за карантина в Италии, связанного с пандемией коронавируса в мире, вода в каналах Венеции стала значительно чище, сообщает The Art Newspaper.
РИА Новости вчера в 19:12
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК вчера в 10:07
Общество

В Севастополе вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Севастополя вводят в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Независимое телевидение Севастополя вчера в 10:06
Общество

Северный ветер и снег ожидаются в Москве в выходные

Резкое похолодание, температура ниже нормы, северный ветер и небольшой снег придут в Москву в выходные дни.
ТАСС 00:17
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Общество

Минкультуры приостановило работу театров и музеев из-за коронавируса

Министерство культуры РФ внесло изменения в приказ от 16 марта 2020 г. № 357 «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации».
Город+ вчера в 11:46
Армия и оружие

Госдеп обвинил Россию в гибели турецких военных в Сирии

Вашингтон, 18 марта 2020, 08:47 — REGNUM Ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
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Сергей Шнуров сомневается в принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленингад» Сергей Шнуров, который недавно занялся политической карьерой, уклончиво ответил на вопрос ведущей Тины Канделаки о государственной принадлежности Крыма.
ФедералПресс вчера в 05:23
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