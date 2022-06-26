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France-Presse: лидеры стран G7 обсуждали в ходе саммита фотосессии Владимира Путина

Как сообщает издание "Политика сегодня" со ссылкой на ТГ-канал Дмитрия Смирнова, в ходе саммита "G7" лидеры участвующих стран захотели себе фото "круче Путина".
NVL
"Воссоздадим образ с голым торсом на лошади", – предложил премьер Канады Джастин Трюдо.
РЕН ТВ
Саммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии.
РИА Новости
Российский президент во время отдыха в республике Тыва в августе 2009 года был сфотографирован обнаженным по пояс верхом на лошади.
Lenta.ru

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