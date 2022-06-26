NVLFrance-Presse: лидеры стран G7 обсуждали в ходе саммита фотосессии Владимира ПутинаКак сообщает издание "Политика сегодня" со ссылкой на ТГ-канал Дмитрия Смирнова, в ходе саммита "G7" лидеры участвующих стран захотели себе фото "круче Путина".NVL"Воссоздадим образ с голым торсом на лошади", – предложил премьер Канады Джастин Трюдо.РЕН ТВСаммит "Большой семерки" под председательством Германии проходит с 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварии.РИА НовостиРоссийский президент во время отдыха в республике Тыва в августе 2009 года был сфотографирован обнаженным по пояс верхом на лошади.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРЕН ТВНТВРамблерВечерняя МоскваГЛАС.RUТК ЗвездаКомсомольская правдаРЕН ТВPravda.RuАлтапрессПолитика СегодняREGNUMЦарьградТелеканал 360°Народные новостиCT newsПодробнее о событииГлавы G7 позавидовали Путину в ходе саммита в ГерманииИзвестиявчера в 13:46Франс Пресс: лидеры «Большой семерки» обсуждали фотосессии ПутинаРИА Новостивчера в 11:41Самое цитируемоеЛидеры G7 во время переговоров попытались сделать фотосессию «лучше Путина»ТК Звездавчера в 13:32Лидеры G7 обсуждали Путина и предложили сфотографироваться без пиджаковNews.ruвчера в 12:02Лидеры G7 обсудили фотосессии Владимира ПутинаГоворит Москвавчера в 11:50Лидеры G7 обсудили обнаженный торс Путина перед фотосессиейМосковский Комсомолецвчера в 11:43Лидеры G7 за обедом вспоминали президента РФ ПутинаАргументы и Фактывчера в 12:48Показать ещёОценить1,8KПоделиться