РБКFrance 2 сообщил об оплате простоя российских судов в портах ФранцииВо французских портах уже почти два месяца остаются заблокированными грузовые суда, которые принадлежат россиянам, попавшим под санкции, передает телеканал France 2.РИА НовостиКак сообщает France 2, в портовом Сан-Мало в Бретани пришвартовано 141-метровое судно, которое постоянно приходится перемещать внутри гавани, чтобы освободить место другим кораблям.Новые ИзвестияКак отмечает France 2, на одно из судов уже потратили около 50 тысяч евро, причем большую часть взяла на себя Бретань, требующая помощи от государства.РИА НовостиИз-за блокады грузовых судов на карантине вынуждены сидеть и российские моряки.Российская газетаЧитать далееСвернутьРБКРБКРусская ПланетаЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°ПрофильНародные новостиАБНLife.ruНовые ИзвестияReadovka NewsПолитика СегодняRB НовостиКомсомольская правдаЭкономика сегодняТК ЗвездаГазета.RuПодробнее о событииFrance 2: французские регионы вынуждены оплачивать простой российских судов в портах из-за санкцийКомсомольская правда01:28France 2 сообщил об оплате простоя российских судов в портах ФранцииРБК00:22France 2: порты Франции вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судовТелеканал 360°21:56France 2: порты Франции вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судовКоммерсантъ23:15France 2 заявил об оплате простоя российских судов портами ФранцииLenta.ru22:40СМИ: власти регионов Франции вынуждены оплачивать простой судов РФ в портах из-за санкцийТАСС00:12France 2 сообщил об обязанности портов во Франции оплачивать простой судов из РоссииРИА Новости21:30Показать ещёОценить1,9KПоделиться