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France 2 сообщил об оплате простоя российских судов в портах Франции

Во французских портах уже почти два месяца остаются заблокированными грузовые суда, которые принадлежат россиянам, попавшим под санкции, передает
 телеканал France 2.
РИА Новости
Как сообщает France 2, в портовом Сан-Мало в Бретани пришвартовано 141-метровое судно, которое постоянно приходится перемещать внутри гавани, чтобы освободить место другим кораблям.
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Как отмечает France 2, на одно из судов уже потратили около 50 тысяч евро, причем большую часть взяла на себя Бретань, требующая помощи от государства.
РИА Новости
Из-за блокады грузовых судов на карантине вынуждены сидеть и российские моряки.
Российская газета

Подробнее о событии

France 2: французские регионы вынуждены оплачивать простой российских судов в портах из-за санкций
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France 2: порты Франции вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судов
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