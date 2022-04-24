РБКFrance 2 сообщил об оплате простоя российских судов в портах ФранцииВо французских портах уже почти два месяца остаются заблокированными грузовые суда, которые принадлежат россиянам, попавшим под санкции, передает телеканал France 2.РИА НовостиКак сообщает France 2, в портовом Сан-Мало в Бретани пришвартовано 141-метровое судно, которое постоянно приходится перемещать внутри гавани, чтобы освободить место другим кораблям.Новые ИзвестияНа один из кораблей уже потратили около 50 тысяч евро.Neva.TodayИз-за блокады грузовых судов на карантине вынуждены сидеть и российские моряки.Российская газетаЧитать далееСвернутьРБКРБКРусская ПланетаЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°ПрофильНародные новостиАБНLife.ruНовые ИзвестияReadovka NewsПолитика СегодняRB НовостиКомсомольская правдаЭкономика сегодняТК ЗвездаГазета.RuИА Красная ВеснаPravda.RuПодробнее о событииFrance 2: французские регионы вынуждены оплачивать простой российских судов в портах из-за санкцийКомсомольская правда01:28France 2 сообщил об оплате простоя российских судов в портах ФранцииРБК00:22France 2: порты Франции вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судовТелеканал 360°21:56France 2: порты Франции вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судовКоммерсантъ23:15France 2 заявил об оплате простоя российских судов портами ФранцииLenta.ru22:40СМИ: власти регионов Франции вынуждены оплачивать простой судов РФ в портах из-за санкцийТАСС00:12France 2 сообщил об обязанности портов во Франции оплачивать простой судов из РоссииРИА Новости21:30Показать ещёОценить1,9KПоделиться