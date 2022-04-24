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France 2 сообщил об оплате простоя российских судов в портах Франции

Во французских портах уже почти два месяца остаются заблокированными грузовые суда, которые принадлежат россиянам, попавшим под санкции, передает
 телеканал France 2.
РИА Новости
Как сообщает France 2, в портовом Сан-Мало в Бретани пришвартовано 141-метровое судно, которое постоянно приходится перемещать внутри гавани, чтобы освободить место другим кораблям.
Новые Известия
На один из кораблей уже потратили около 50 тысяч евро.
Neva.Today
Из-за блокады грузовых судов на карантине вынуждены сидеть и российские моряки.
Российская газета

Подробнее о событии

France 2: французские регионы вынуждены оплачивать простой российских судов в портах из-за санкций
Комсомольская правда01:28
France 2 сообщил об оплате простоя российских судов в портах Франции
РБК00:22
France 2: порты Франции вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судов
Телеканал 360°21:56
France 2: порты Франции вынуждены платить за простой попавших под санкции российских судов
Коммерсантъ23:15
France 2 заявил об оплате простоя российских судов портами Франции
Lenta.ru22:40
СМИ: власти регионов Франции вынуждены оплачивать простой судов РФ в портах из-за санкций
ТАСС00:12
France 2 сообщил об обязанности портов во Франции оплачивать простой судов из России
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