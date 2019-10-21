Футбол
РИА НовостиFrance Football назвал претендентов на приз имени Льва Яшина
Стал известен список номинантов на награду лучшему вратарю сезона, учрежденную журналом France Football в 2019 году и носящую имя бывшего голкипера московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина, сообщается на официальном сайте издания. В список кандидатов вошли 10 вратарей.
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