Футбол

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Стал известен список номинантов на награду лучшему вратарю сезона, учрежденную журналом France Football в 2019 году и носящую имя бывшего голкипера московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина, сообщается на официальном сайте издания. В список кандидатов вошли 10 вратарей.
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France Football назвал номинантов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

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