Футбол
Спорт день за днемFrance Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Обладателем награды в прошлом году стал бельгиец Тибо Куртуа. Читайте также: France Football учредил премию имени Льва Яшина для награждения лучшего вратаря года France Football составил топ лучших тренеров за всю историю футбола.
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Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Шоу-бизнес
Миро раскритиковала Собчак за жирные подмышки и бесформенные ноги
«На другой фотографии вы имеете неудовольствие лицезреть дебелые, бесформенные, толстые ноги Ксении с целлюлитом уже в районе коленей», — обрушилась с критикой на Собчак Миро, отметив, что светская львица перепутала худобу с плоскогрудостью.
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Футбол
Названа первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Сегодня станут известны все 30 номинантов на «Золотой мяч». France Football решило называть фамилии претендентов постепенно.
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Здоровье
В Курской области трое детей отравились ядовитыми растениями
В управлении отметили, что в 2019 году от отравления растениями пострадали трое детей и двое взрослых.
Происшествия
Пожар на складе на востоке Москвы локализован
Пожарные локализовали пожар в складских помещениях на востоке Москвы.
Космос
Американо-украинская ракета Beta может получить двигатель AR1
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
Происшествия
На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди
На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
Единоборства
В Сочи после массовой драки на турнире по ММА полиция начала проверку
Полиция в Сочи начала проверку информации о массовой драке на турнире по смешанным единоборствам (ММА) Fight Nights Global 95.
Общество
Стоимость родового сертификата увеличится на тысячу рублей
Родовой сертификат подорожает - с 2020 года его стоимость составит 12 000 рублей.
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
Кино
Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки
По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core i5 получат 12 виртуальных ядер
Стало известно, что настольные шестиядерные процессоры Intel Core i5 десятого поколения будут поддерживать Hyper-Threading.
Общество
Власти объяснили штраф москвичке в 500 тыс. рублей за парковку у дома
Жительница Таганского района, которая заявила о получении более 80 штрафов на сумму около 500 тыс. руб. за парковку возле дома, могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за другие нарушения.
Экономика
Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть
Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
Кино
«Ощущается как фильмы»: первые отзывы на «Мандалорца»
Первый сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ только 12 ноября, но в сети уже стали появляться первые отзывы журналистов о сериале по «Звёздным войнам» от Джона Фавро.
Авто
Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Авто
Audi представила гибридный седан A6 55 TFSI e quattro
Компания Audi представила новую модификацию седана A6 последнего поколения — гибридную версию 55 TFSI e quattro.
Армия и оружие
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии
"Предполагается продолжить обсуждение ситуации в Сирии, естественно, прежде всего в контексте проводимой турецкими вооруженными силами военной операции в Заевфратье", - сказал Ушаков, отметив, что очередной личный контакт двух лидеров станет уже восьмым с начала года.
Гаджеты
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Здоровье
В Хасавюрте обсудили ситуацию с заражением сибирской язвой
Обсуждение проходило на правительственной комиссии.