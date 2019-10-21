Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемFrance Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина

Обладателем награды в прошлом году стал бельгиец Тибо Куртуа. Читайте также: France Football учредил премию имени Льва Яшина для награждения лучшего вратаря года France Football составил топ лучших тренеров за всю историю футбола.
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Сегодня будут объявлены номинанты на премию Льва Яшина, которая с этого года будет вручаться лучшему вратарю мира

Эхо Москвы05:34

France Football опубликовал имена претендентов на награду имени Яшина

Чемпионат20:01

France Football будет вручать приз имени Льва Яшина

Авторадио09:54

France Football назвал номинантов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport24.ru20:03

Алиссон, Нойер, тер Стеген, Облак и Эдерсон претендуют на приз имени Яшина

Sports.ru20:06

Объявлены номинанты на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport.ru20:28

Стали известны претенденты на премию Льва Яшина от издания France Football

Sportbox.RU20:00
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 22:08, Ашберн
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