Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемFrance Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина

Обладателем награды в прошлом году стал бельгиец Тибо Куртуа. Читайте также: France Football учредил премию имени Льва Яшина для награждения лучшего вратаря года France Football составил топ лучших тренеров за всю историю футбола.
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France Football опубликовал имена претендентов на награду имени Яшина

Чемпионат20:01

France Football назвал номинантов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport24.ru20:03

Объявлены номинанты на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport.ru20:28

Алиссон, Нойер, тер Стеген, Облак и Эдерсон претендуют на приз имени Яшина

Sports.ru20:06

Стали известны претенденты на премию Льва Яшина от издания France Football

Sportbox.RU20:00

Объявлен список номинантов на награду France Football имени Льва Яшина

РИА Новости20:26

France Football назвал номинантов на приз имени Яшина

Metaratings20:21
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО приобрести учебники истории

В постпредстве России при НАТО посоветовали Североатлантическому альянсу приобрести книги об истории Второй мировой войны вместо военной формы, предназначенной для проведения операций при температуре 40 градусов ниже ноля.
РБК 22:42
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Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Футбол

Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона

Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Спорт день за днем вчера в 20:41
Общество

Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины

Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Общество

Названа доля российских семей с доходом только на еду и одежду

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru 22:16
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Футбол

Названы номинанты на «Золотой мяч»

Французское издание France Football объявило имена первых пятнадцати претендентов на "Золотой мяч" - приз, который вручается лучшему футболисту мира.
Российская газета 16:44
Экономика

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

Акции "Яндекса" в ходе торгов на Московской бирже подорожали на 10,8%, до 2142,8 рубля за бумагу - это максимальный рост котировки за день, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.
ТАСС 07:50
Авто

Жителю Новосибирской области насчитали 273 тысячи налога за Bentley

Жителю Новосибирской области начислили транспортный налог за Bentley Bentayga 2016 года в размере 273 тысяч рублей, сообщили в региональном УФНС.
РИА Новости 12:20
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

StarHit.ru 16:00
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 07:21
Кино

Мединский объявил о запуске базы данных по господдержке киноотрасли

Российская газета 11:56
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа к войне с Турцией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что при необходимости президент Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Российская газета 22:32
Армия и оружие

Минобороны РФ опровергло сообщения СМИ о сбое в пуске «Калибров»

Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало публикации ряда СМИ о том, что в ходе ракетных учений «Гром-2019» крылатые ракеты «Калибр» запустились якобы не с первого раза.
REGNUM 17:19
Здоровье

Организм американца 8 лет самостоятельно вырабатывал пиво

Организм 46-летнего американца в течение восьми лет самостоятельно вырабатывал пиво.
Вечерний курьер 17:30
Политика

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал прекращение "холодной войны" общей победой СССР и Запада.
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Футбол

«Дзюба не был в офсайде»: эксперт прокомментировал спорный момент матча «Зенит» - «Ростов»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал матч 13-го тура, в котором «Зенит» камня на камне не оставил от ФК «Ростов».
Петербургский дневник 11:43
Армия и оружие

Госдеп объяснил взрыв под Северодвинском подъемом ядерной ракеты

В США уверены, что Россия скрыла взрыв смертоносного ядерного реактора в августе в Белом море, это произошло во время поднятия со дна новейшего супероружия президента страны Владимира Путина - крылатой ракеты с ядерной установкой под названием Skyfall ("Буревестник").
Газета.Ru 20:40
Технологии

Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить зрения при использовании гаджетов.
ФедералПресс 13:12
Экономика

Нулевой налог на электрокары предлагают ввести в Иркутской области

Владельцев электромобилей в Иркутской области могут освободить от уплаты транспортного налога.
ФедералПресс 10:03
Технологии

Последнее обновление Windows 10 убивает компьютеры

По всей видимости, обновление Windows уничтожило множество устаревших 16-разрядных приложений, написанных на Visual Basic 3. Перестала работать в Windows 10 и программа VMware 14, а также появились сбои и в собственном браузере Microsoft — Edge.
Популярная механика 13:15
Кино

Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru 08:25
Футбол

«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru 17:07
Кино

Фильм «Однажды в Голливуде» от Тарантино запретили в Китае

В Китае отменили выход в прокат фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» из-за жалобы дочери Брюса Ли – Шеннон Эмери, передает Variety.
Москва-Баку.ru 19 октября в 17:34
Единоборства

Руис перед реваншем с Джошуа похудел на 5 килограммов

Напомним, 7 декабря мексиканец в Саудовской Аравии проведет реванш с Джошуа, которому ранее нанес первое поражение в карьере.
Sportbox.RU 20:59
Политика

Путин назначил нового главу СПЧ взамен Федотова

Секретаря Общественной палаты Валерия Фадеева назначили новым главой президентского Совета по правам человека, соответствующий указ подписал Владимир Путин.
РБК 13:55
Игры

Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy

Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 выдал ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру 16:28
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 13:55
Единоборства

Гвоздик остается в больнице после боя с Бетербиевым

ProstoProSport вчера в 09:30
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