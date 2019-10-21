Футбол
Спорт день за днемFrance Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Обладателем награды в прошлом году стал бельгиец Тибо Куртуа. Читайте также: France Football учредил премию имени Льва Яшина для награждения лучшего вратаря года France Football составил топ лучших тренеров за всю историю футбола.
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Общество
Обещавшая не рожать жительница Британии забеременела в 22-й раз
Рифей-Пермь вчера в 08:18
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Армия и оружие
Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
ТАСС вчера в 21:41
Политика
Песков объяснил перестановки в СПЧ
Песков сказал, что кадровые перестановки объясняются необходимостью ротации состава СПЧ.
Аргументы и Факты вчера в 20:16
Происшествия
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе во Внуково
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе в здание аэропорта Внуково. Видео с места опубликовал Life.
Вечерняя Москва 05:38
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк пришла на кладбище
Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.
Московский Комсомолец вчера в 15:55
Гаджеты
Реальная скорость Huawei Mate X в сети 5G
Xiaomi показала реальную скорость в сети 5G Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года на выставке MWC 2019, причем выйти от должен был еще до появления на рынке Samsung Galaxy Fold, однако последний уже находится в руках пользователей, а Huawei Mate X должен выйти только в ноябре.
iXBT.com 04:56
Общество
Император Японии официально вступил на престол
Император Японии Нарухито официально взошел на престол, передает ТАСС. Он объявил об этом в ходе церемонии по случаю интронизации.
Газета.Ru 04:25
Футбол
В Турции вратарь заработал удаление на 11-й секунде игры
На 11-й секунде вратарь хозяев Серкан Кырынтылы зарабатывает самое нелепое удаление в истории суперлиги.
Спорт БИЗНЕС Online вчера в 18:39
Общество
Электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничеств
«Если раньше после проведения регистрационных действий ПТС передавался в лизинговую компанию и впоследствии хранился у нее в течение всего срока лизинга, и мы могли отследить все внесенные инспектором записи, то после перехода на ЭПТС эта возможность исчезнет», добавляет он.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Шоу-бизнес
Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри
Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Сын Кристины Орбакайте окончил университет
Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.
ОК! вчера в 12:03
Шоу-бизнес
Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»
Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
Газета.Ru вчера в 10:09
Хоккей
Тарасенко набрал три очка в победном матче «Сент-Луиса» над «Колорадо»
Спорт БИЗНЕС Online 05:14
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Общество
В Сочи представят плацкартный вагон с душем
КП - Кубань 05:29
Общество
Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду
Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Общество
Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 07:21
Авто
Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы
Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня 20 октября в 10:57
Футбол
«РБ Лейпциг» и «Зенит» рассудят арбитры из Турции
Бомбардир.ру вчера в 11:09
Армия и оружие
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией отметив, что ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Армия и оружие
«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ
Особое внимание местных СМИ приковал ударный вертолет Ми-35М.
Военное обозрение вчера в 09:59
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском вчера в 15:02
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Общество
В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов
Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации.
ТАСС 05:24