Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемFrance Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина

Обладателем награды в прошлом году стал бельгиец Тибо Куртуа. Читайте также: France Football учредил премию имени Льва Яшина для награждения лучшего вратаря года France Football составил топ лучших тренеров за всю историю футбола.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Алисон назвал качества, которые бы позаимствовал у Эдерсона и тер Штегена

Чемпионат03:59

Номинанты на «Золотой мяч», поражение «Арсенала», 14-я победа ЦСКА и другие новости утра

Sports.ru00:00

France Football назвал номинантов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport24.ruвчера в 16:03

Объявлены претенденты на награду имени Яшина

Газета.Ruвчера в 16:17

Названы претенденты на первый в истории приз «Вратарь года имени Яшина»

Спорт-Экспрессвчера в 16:11

Объявлены номинанты на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport.ruвчера в 16:28

Стали известны претенденты на премию Льва Яшина от издания France Football

Sportbox.RUвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:28, Вашингтон
Армия и оружие

«Летающие танки» Ми-35М приковали внимание сербских СМИ

Военное обозрение вчера в 05:59
Происшествия

Три человека погибли при аварии на руднике «Таймырский»

Газета.Ru 08:56
Происшествия

В Волгограде задержали бросавших шелуху в Вечный огонь военных

В Волгограде сотрудники полиции задержали двоих военных-контрактников, которые кидали шелуху от семечек в Вечный огонь.
РБК 08:23
Общество

Ученые объяснили, почему женщинам нравятся психопаты

Канадские ученые провели исследование и выяснили, почему женщин привлекают мужчины, страдающие различными расстройствами психики.
МИР 24 вчера в 23:37
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Около 18% россиян считают мультиварку своей самой бесполезной покупкой из бытовой техники, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Коммерсантъ 03:39
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

РБК 05:34
Политика

Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев

Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 07:07
Футбол

Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную

Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 04:24
Происшествия

Суд отменил приговор въехавшему в переход в Москве водителю автобуса

Мосгорсуд отменил приговор Виктору Тихонову, водителю автобуса, в декабре 2017 года въехавшего в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар», сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.
РБК 09:02
Технологии

Похоже, ЕА планирует вернуться в Steam

Игромания.ру 08:48
Общество

Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Гаджеты

Названа рекомендуемая цена видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Только вчера появились полные спецификации видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super в исполнении Maxsun, и вот уже издание VideoCardz опубликовало данные о цене новинки.
Игромания.ру 08:53
Транспорт

В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября

Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
ТАСС 02:57
Происшествия

В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей

В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 07:43
Экономика

Торговая сеть «Лента» переедет на Кипр

В сообщении компании, по данным АБН, говорится, что если регистратор предоставит свое разрешение на такую смену юрисдикции, то компания перерегистрируется в Республике Кипр.
АБН 06:26
Общество

В «Перекрёстке» начали продавать продукцию «ВкусВилла»

Партнёрство торговых сетей стало первым случаем, когда онлайн-проект одного розничного игрока выступает каналом продажи для другого.
Говорит Москва 05:14
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой.
Вести.Ru 06:50
Происшествия

Предполагаемый участник нападения на Кашина получил 8 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Вячеслава Борисова, одного из фигурантов дела о нападении на журналиста Олега Кашина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
РБК 07:48
Общество

Российских семей с низкими доходами стало меньше

Почти половина российских семей могут позволить себе покупку еды и одежды, но испытывают трудности при покупке товаров длительного пользования (например, компьютера, холодильника или мебели).
Lenta.ru вчера в 18:16
Политика

В Сочи проходит встреча Путина и Эрдогана

В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции, на которых обсуждается положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.
Вести.Ru 07:50
Общество

В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов

Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации.
ТАСС 01:24
Происшествия

В Сети появилось видео смертельного боя росгвардейца за краповый берет

РБК 03:57
Общество

Суд оштрафовал «Мемориал» как иноагента

Тверской районный суд Москвы наложил штраф на правозащитное общество "Мемориал" за нарушение правил ведения деятельности организации, внесенной в реестр НКО-иноагентов.
Московский Комсомолец 08:24
Авто

Новосибирцу начислили на Bentley налог в 273 тысячи рублей

Транспортный налог на машину составил 263 250 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 06:19
Финансы

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский.
Ведомости 08:34
Политика

В аэропорту Киева задержан бывший высокопоставленный чиновник

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в киевском аэропорту «Борисполь» бывшего заместителя министра экономики Украины, сообщили 22 октября в пресс-службе СБУ.
REGNUM 09:05
Кино

Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода саги «Звездные войны». В Сети также появился дублированный вариант.
Телеканал 360° 00:36
Политика

В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России

Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.
Известия 05:53
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM вчера в 02:09
Экономика

Танкеры для завода «Ямал СПГ» освободили от санкций США

«Ямал СПГ» получил уведомление от транспортной компании TC LNG Shipping, которой принадлежат СПГ-танкеры ледового класса Arc7, о том, что на нее более не распространяются санкции Минфина США, введенные в сентябре в отношении одного из ее владельцев, китайской Cosco.
РБК 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное