Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемFrance Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина

Обладателем награды в прошлом году стал бельгиец Тибо Куртуа. Читайте также: France Football учредил премию имени Льва Яшина для награждения лучшего вратаря года France Football составил топ лучших тренеров за всю историю футбола.
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Алисон назвал качества, которые бы позаимствовал у Эдерсона и тер Штегена

Чемпионат07:59

Десять голкиперов претендуют на то, чтобы стать первыми обладателями приза имени Льва Яшина

Эхо Москвы07:05

Стали известны претенденты на премию Льва Яшина от издания France Football

Sportbox.RUвчера в 20:00

Названы претенденты на первый в истории приз «Вратарь года имени Яшина»

Спорт-Экспрессвчера в 20:11

Алиссон, Нойер, тер Стеген, Облак и Эдерсон претендуют на приз имени Яшина

Sports.ruвчера в 20:06

France Football назвал номинантов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport24.ruвчера в 20:03

Объявлены номинанты на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport.ruвчера в 20:28
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 08:50, Вашингтон
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Hyundai представила новый Hyundai Creta

SpeedMe вчера в 11:11
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Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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Россияне определили самую бесполезную бытовую технику

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Hi-Tech Mail.ru, передает ТАСС.
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Число заключенных в России обновило исторический минимум

Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Lenta.ru 08:41
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Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

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В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
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Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
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Опубликовано видео смертельного боя росгвардейца на испытании

Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Lenta.ru 08:46
Кино

Вышел финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Актриса умерла в 2016 году, но ранее создатели фильма подтвердили, что ее персонаж появится в девятом эпизоде.
ТАСС 07:08
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Происшествия

Дело о прорыве дамб под Красноярском передано в центральный аппарат СК

RT на русском 07:34
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Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы

Дело режиссёра Кирилла Серебренникова снова поступило в Мещанский суд Москвы для нового рассмотрения.
RT на русском 08:41
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В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

Забайкальский краевой суд признал жителя Читы, обвиняемого в убийстве 12-летней школьницы, виновным и приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Российская газета 06:18
Хоккей

КХЛ оштрафовала «Амур» за угрозу тренера сжечь судье машину

РБК 07:34
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Армия и оружие

В России разработали новый боевой модуль в калибре 57 мм

В России разработали боевой модуль в калибре 57 мм, который пока нигде не демонстрировали.
RT на русском вчера в 23:42
Экономика

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
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Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 02:35
Шоу-бизнес

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На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
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Экономика

Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз

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Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
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Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11

Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.
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Армия и оружие

Эсминец ВМС США проследил за «морской активностью» России в Заполярье

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
РИА Новости вчера в 23:43
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
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Авто

Назвали три вредные привычки автовладельцев

Немногие знают, насколько опасной может быть привычка держать руку на рычаге КПП во время движения.
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Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
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Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Легенда спортивной гимнастики 40-летняя Светлана Хоркина вчера, 21 октября, во второй раз стала мамой.
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Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне

Российская газета 08:24
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