Футбол

Спорт день за днемСпорт день за днемFrance Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина

Обладателем награды в прошлом году стал бельгиец Тибо Куртуа. Читайте также: France Football учредил премию имени Льва Яшина для награждения лучшего вратаря года France Football составил топ лучших тренеров за всю историю футбола.
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Объявлены номинанты на награду лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport.ruвчера в 20:28

Объявлен список номинантов на награду France Football имени Льва Яшина

РИА Новостивчера в 20:26

France Football опубликовал имена претендентов на награду имени Яшина

Чемпионатвчера в 20:01

Алиссон, Нойер, тер Стеген, Облак и Эдерсон претендуют на приз имени Яшина

Sports.ruвчера в 20:06

France Football назвал номинантов на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина

Sport24.ruвчера в 20:03

Объявлены претенденты на награду имени Яшина

Газета.Ruвчера в 20:17

Стали известны претенденты на премию Льва Яшина от издания France Football

Sportbox.RUвчера в 20:00
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Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Происшествия

Российский ледокол у берегов Норвегии подал сигнал SOS

Российское судно в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS.
РБК 06:57
Происшествия

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых

В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru вчера в 10:18
Авто

В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar

Российская газета 07:12
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 03:30
Общество

Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат

Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
РИА Новости 05:45
Политика

МИД Германии выступил против признания «голодомора» геноцидом

Петиционный комитет бундестага рассмотрел просьбу о признании так называемого «голодомора» геноцидом, но МИД Германии рекомендовал отклонить эту петицию, заявил член комитета Арнольд Фаатц, сообщила 21 октября газета Deutsche Welle.
REGNUM 05:59
Общество

Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей

Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Известия вчера в 17:00
Политика

Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
RT на русском 06:57
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК вчера в 05:00
Экономика

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
Ведомости вчера в 21:18
Политика

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи турецкую военную операцию в Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут во вторник в Сочи переговоры, главной темой которых станет Сирия, где турецкие военные проводят операцию против курдских отрядов.
ПРАЙМ вчера в 21:16
Здоровье

Названы причины появления камней в почках

Российские врачи объяснили, из-за чего в почках образуются камни. По словам специалистов, это может происходить из-за избытка кальция.
Волгоградская правда вчера в 19:18
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Космос

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибывает в рабочую точку

21 октября космическая обсерватория «Спектр-РГ» прибудет в рабочую точку, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 04:25
Происшествия

Петербурженку ограбили и обесчестили в парадной на Ленинском

Петербурженку обобрали в парадной дома на Ленинском проспекте. Сумма ущерба небольшая, куда больше стоит задетая честь.
Фонтанка.Ру 06:21
Общество

В России вошли в моду десятиметровые квартиры

Lenta.ru вчера в 20:18
Политика

Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны

Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала подросших дочерей

Актриса Екатерина Климова показала в Instagram своих подросших дочерей - 17-летнюю Лизу и 4-летнюю Беллу.
Газета.Ru вчера в 12:13
Армия и оружие

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией отметив, что ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
РИА Новости вчера в 21:52
Экономика

В России рекордно обрушился спрос на бензин

В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Газета.Ru 03:49
Политика

Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение

Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
Ведомости 05:57
Общество

СК возбудил уголовные дела после обстрелов ВСУ жителей Донбасса

Следственный комитет (СК) России возбудил три уголовных дела после обстрела военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) гражданского населения Донбасса.
Известия 07:21
Здоровье

В Волгограде построят многопрофильную детскую больницу

Волгоградская правда вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Наука

Новый метод редактирования генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9

Исследователи опробовали его на нескольких типах клеток человека и утверждают, что он работает точнее, чем стандартный CRISPR/Cas9 и редакторы оснований.
N+1 вчера в 15:00
Армия и оружие

Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Lenta.ru 06:19
Политика

Путин назвал Макрону условия встречи «нормандской четверки»

Саммит в «нормандском формате» должен быть «тщательно подготовлен», эту работу продолжат помощники лидеров стран-участниц «четверки» и министерства иностранных дел.
РБК вчера в 17:01
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Происшествия

Семь человек отравились в ходе ремонтных работ на Орском НПЗ

Семь человек отравились при проведении ремонтных работ на Орском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).
РБК вчера в 19:18
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