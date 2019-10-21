Футбол
Спорт день за днемFrance Football назвала претендентов на приз имени Льва Яшина
Обладателем награды в прошлом году стал бельгиец Тибо Куртуа. Читайте также: France Football учредил премию имени Льва Яшина для награждения лучшего вратаря года France Football составил топ лучших тренеров за всю историю футбола.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:53, Ашберн
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Lenta.ru 11:07
Общество
Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
ЦДИ ПО вчера в 16:21
Общество
Медведев не исключил возможности поступления в вузы через интернет
В России идёт работа над возможностью поступления в вузы через интернет, заявил в ходе форума «Открытые инновации — 2019» российский премьер Дмитрий Медведев.
RT на русском 11:03
Происшествия
Осужден возможный участник нападения на Олега Кашина
Олег Кашин называл Борисова одним из участников нападения на себя в 2010 году.
Московский Комсомолец 11:37
Единоборства
Соперник Волкова снялся с боя на турнире UFC в Москве
Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Джуниор Дос Сантос снялся с боя с россиянином Александром Волковым в рамках Асболютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Газета.Ru 10:59
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Общество
Издатель Forbes в России подал в суд на «Сафмар»
В иске Forbes требует «признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия» распространенное заявление «Сафмар» о якобы коррумпированности журналистов издания.
Коммерсантъ 10:08
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Музыка
Фанатка Киркорова станцевала с ним в Сыктывкаре
Поклонница короля российской эстрады Филиппа Киркорова вышла на сцену во время его выступления в Сыктывкаре и показала зажигательные танцы под хит «Ибица».
NewInform 06:43
Происшествия
СК проверит факт гибели получившего ожоги от батареи в ОМВД футболиста
"Региональные следственные органы проводят доследственную проверку по факту гибели 36-летнего мужчины, попавшего в больницу из отделения полиции", - сообщила Гацко.
Газета.Ru 09:59
Единоборства
Фергюсон бросил вызов Джонсу: он порет чушь
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу - лидеру рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от веса.
Газета.Ru 11:19
Политика
Отношение к русским в Эстонии стало лучше
Ранее президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд заявила, что Эстония должна стать страной, которая может вести диалог с Россией самостоятельно и без посредников.
Русская Планета 10:39
Политика
МИД РФ: Введение единой визы в СНГ может быть положительным шагом
Введение единой визы в странах, входящих в состав Содружества Независимых Государств (СНГ), может быть положительным шагом.
Вечерняя Москва 10:30
Здоровье
Врач рассказала о смертельной опасности аспирина для детей
"Лекарство становится опасным, когда оно не по терапевтической дозировке и когда попадает в руки пациенту не по назначению конкретного лечащего врача", - пояснила Ярцева.
ТК Звезда 10:16
Общество
Задержанный в Польше экс-глава НПО «Космос» попросил выдать себя РФ
В Варшаве суд рассматривает дело о выдаче России бывшего президента НПО "Космос" Андрея Чернякова.
Московский Комсомолец 11:42
Общество
Все камеры наблюдения в Москве оснастят системой распознавания лиц
МВД РФ планирует оснастить в Москве все видеокамеры наблюдения функцией распознавания лиц, сообщили в пресс-службе министерства во вторник.
Интерфакс 10:12
Армия и оружие
Асад прибыл на передовую в Идлиб
Известия 09:01
Культура
Александр Розенбаум рассказал, в каком случае сбреет усы
Уроженец Петербурга, известный российский певец и композитор Александр Розенбаум рассказал, что сбреет свои усы ради интересной роли в кино.
АиФ Санкт-Петербург 11:12
Авто
В РФ скоро начнут поставлять авто из Азербайджана
Как рассказал Буньяд Гусейнов, посол Азербайджана в Иране, в рамках встречи с членами Торговой палаты Тебриза было решено, что первая партия автомобилей Khazar в размере 10 экземпляров будет импортиована в Россию в ближайшее время.
32CARS.ru 07:08
Наука
В Самарской области на дне Волги нашли древний корабль
В Самарской области на дне Волги обнаружили останки древней ладьи. Трудники монастыря в Винновке обнаружили на дне Волги затонувший корабль.
Тольятти-Новости 11:29
Политика
Начались переговоры Путина и Эрдогана в Сочи
В Сочи начались переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Lenta.ru 11:14
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 10:33
Происшествия
Водитель службы протокола премьера сбил пешехода
Автомобиль службы протокола главы правительства России совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает РЕН ТВ 22 октября.
Известия 06:42
Общество
Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Коммерсантъ 08:22
Армия и оружие
На Украине создали новый ударный беспилотник — СМИ
Для нужд ВСУ был создан ударный беспилотник под названием «Гром», сообщило 22 октября информационное агентство «УНИАН».
REGNUM 09:48
Происшествия
В Осло вооруженный человек угнал скорую и сбил людей
В Осло вооруженный человек украл машину скорой помощи и задавил несколько человек во время движения.
РБК 11:43
Энергетика
На Украине опять подорожает газ
Подорожает аренда в торговых центрах, которые отапливаются газом, подорожает коммуналка для всех учреждений, юрлиц, фирм, вообще всё.
Tochka Zрения 19 октября в 16:34
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32