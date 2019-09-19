Футбол
Фонтанка.РуFrance Football учредил награду имени Льва Яшина
Французское футбольное издание France Football, учредитель самой почетной индивидуальной награды в футболе – «Золотого мяча», основало еще одну награду имени советского вратаря Льва Яшина, которая будет вручаться лучшему голкиперу мира по итогам года.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 21:29, Вашингтон
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