Футбол
РИА НовостиFrance Football учредил награду лучшему вратарю имени Льва Яшина
Журнал France Football учредил новую награду лучшему вратарю европейских чемпионатов, которая будет носить имя Льва Яшина, сообщается в микроблоге издания в Twitter. Номинанты на приз будут объявлены 21 октября, победитель станет известен 2 декабря на церемонии вручения "Золото мяча" в Париже.
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Энергетика
WSJ узнала о решении Саудовской Аравии закупить нефть у Ирака
Как отмечают трейдеры, Эр-Рияд, чтобы сохранить свою репутацию надежного поставщика нефти, стремится закупать сырье по крайне мере у одного из своих соседей.
РБК 07:17
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Политика
Спикером Мосгордумы избран Алексей Шапошников
Известия 05:55
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
News.ru 17 сентября в 04:06
Политика
Грызлов сообщил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
По словам политика, украинская сторона отказалась подписывать "формулу Штайнмайера" Полпред РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договоренности "нормандской четверки", передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 13:36
Происшествия
Генпрокуратура попросила суд изменить меру пресечения Устинову
Генпрокуратура России обратилась в Мосгорсуд освободить из СИЗО актера Павла Устинова, который получил срок в 3,5 года в колонии общего режима по делу о нанесении травмы сотруднику ОМОН.
Газета.Ru 05:17
Политика
Роскомнадзор потребовал от HyperComments удалить оскорбление флага РФ
Роскомнадзор потребовал от интернет-портала HyperComments удалить изображение с нецензурным описанием флага России.
Ридус 06:58
Происшествия
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Политика
В Кремле отреагировали на задержание идущего в Москву шамана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе о ситуации с задержанием "шамана" в Бурятии.
Газета.Ru 07:02
Происшествия
Во Франции разбился бельгийский истребитель F-16
Истребитель F-16 военно-воздушных сил Бельгии разбился во французской коммуне Лорьян в департаменте Морбиан, сообщается на официальной странице бельгийских ВВС в Twitter.
РИА Новости 07:07
Политика
В Крыму пообещали не подпустить НАТО к Азовскому морю
Депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что НАТО не получит доступ к Азовскому морю и не сможет разместить там свои военные корабли.
Известия 07:20
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском 05:28
Политика
Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия
В Москве задержан замглавы департамента Минкультуры
В Москве задержан замглавы департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, а также экс-глава департамента Владимир Цветнов и еще двое бизнесменов.
BFM.ru 07:11
Политика
Начались переговоры по транзиту газа через Украину
«Газпром» не исключал, что откажется от газового транзита через Украину, поскольку с 2020 года сможет перенаправить газ европейским потребителям по другим маршрутам благодаря запуску «Турецкого потока »и «Северного потока-2».
Lenta.ru 07:05
Политика
Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии.
Газета.Ru 05:55
Происшествия
В Москве на станции метро полицейские устроили перестрелку
Источник в ГУ МВД по Москве рассказал РБК, что перестрелка произошла на станции метро «Рязанский проспект» — один человек погиб, другой получил ранения.
РБК вчера в 12:14
Экономика
ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей
«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тыс. рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 05:36
Кино
Техническое чудо Энга Ли: Первые отзывы на фильм «Гемини»
Фильм «Гемини» больше 20 лет не мог добраться до экранов.
КиноПоиск 05:10
Шоу-бизнес
Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Кино
Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»
В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Гаджеты
Huawei в Европе не будет продавать серию смартфонов Huawei Mate 30
Ранее сообщалось, что Huawei Mate 30 выпустят на Android, но в смартфоне не будут предустановлены самые популярные сервисы от компании Google.
Astera вчера в 06:59
Футбол
«Краснодар» отправился в Базель на матч Лиги Европы
Чемпионат вчера в 05:42
Киберспорт
Представлен новый кинематографический трейлер Ghost Recon с Lil Wayne
Матч ТВ вчера в 13:40