Футбол

Фонтанка.РуФонтанка.РуFrance Football учредил награду имени Льва Яшина

Французское футбольное издание France Football, учредитель самой почетной индивидуальной награды в футболе – «Золотого мяча», основало еще одну награду имени советского вратаря Льва Яшина, которая будет вручаться лучшему голкиперу мира по итогам года.
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France Football будет вручать награду имени Льва Яшина

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