Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineFrance Football учредил приз имени Яшина для лучшего вратаря мира
France Football учредил новый приз им. Льва Яшина (Yachine Trophy), который будет вручаться лучшему вратарю мира. Об этом сообщает официальный сайт французского журнала. Первое вручение награды состоится 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».
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Экономика
В Мурманской области начали строить ветропарк
Право на строительство объекта ветрогенерации в Мурманской области ПАО «Энел Россия» получило в результате победы в тендере инвестиционных проектов.
REGNUM 12:56
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Теннис
Российская теннисистка Шарапова заявила, что считает своим домом США
Соединенные Штаты Америки считает своим домом российская теннисистка Мария Шарапова.
Красная весна вчера в 10:30
Происшествия
В Киеве неизвестные сообщили о минировании всех мостов, ТЦ и роддомов
Неизвестные сообщили о минировании всех мостов, торговых центров и родильных домов в Киеве.
Газета.Ru 12:57
Футбол
Лукаку и Брозович едва не подрались после матча со «Славией»
Футболисты «Интера» Ромелу Лукаку и Марцело Брозович едва не устроили драку в раздевалке, после ничьи со «Славией» (1:1) в первом туре Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Metaratings 04:31
Политика
Россия предложила Украине продлить транзит газа
Россия на трёхсторонних переговорах в Брюсселе с участием Москвы, Киева и ЕС, предложила продлить соглашение на транзит газа через территорию Украины на короткий срок, если до 1 января 2020 года не будут внедрены новые требования Европейского союза.
Вести.Ru 12:45
Армия и оружие
Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе
Газета.Ru вчера в 08:15
Армия и оружие
Украина научилась производить «Грады»
Предприятие сообщает, что в июле 2019 года проводились испытания опытных образцов четырех направляющих труб артиллерийской части изделия БМ-21 «Град», передает УНИАН.
Взгляд.ру 12:22
Политика
Владимир Путин приедет в Оренбуржье уже в этот четверг
Владимир Путин посетит активную фазу командно-штабных учений, которые проходят в эти дни в Оренбуржье.
ТРК Регион г. Оренбург 06:37
Кино
Шварценеггер с ножом обратился к Сталлоне после выхода нового «Рэмбо»
Премьера нового и, скорее всего, последнего фильма о Рэмбо запомнится Сильвестру Сталлоне надолго.
РЕН ТВ 11:07
Происшествия
В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца
Уборщица нашла брошенного новорожденного ребенка в одном из столичных общественных туалетов, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
РБК 12:56
Наука
Супергидрофобный материал сохранил свои свойства после тысячи сгибаний
Микроструктурный материал из звездообразных частиц из оксида цинка, покрытых полимером, сохранял гидрофобные свойства даже после 1000 циклов трения и сгибания, а также выдержал скручивание, нанесение царапин и разрезов.
N+1 12:14
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Политика
Россия и Китай не поддержали резолюцию по Идлибу в ООН
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бельгии, Германии и Кувейта о прекращении огня в Идлибе из-за того, что Россия и Китай проголосовали против принятия документа.
RT на русском 12:24
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье
Мокрый снег, резкое понижение атмосферного давления и ветер с порывами до 22 м/ с прогнозируются в Московском регионе в воскресенье, сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 05:20
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Политика
Главы МИД России и ФРГ обсудили по телефону «нормандский формат»
Главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону пути реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015–2016 годах в «нормандском формате».
Известия 13:05
Энергетика
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России
Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза - с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.
ТАСС 00:39
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия
Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца
Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10
Армия и оружие
Россия разрешила Сирии использовать С-300 против Израиля
Россия дала Сирийской арабской армии (САА) разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 против авиации Израиля.
Lenta.ru 03:02
Происшествия
СК изъял партию ценностей у учредителя Мурманского пароходства
Следственный комитет России сообщил об изъятии более десятка картин художника Н.К. Рериха, а также картину И.К. Айвазовского у учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство».
RT на русском 13:00
Политика
Захарова вспомнила о граблях после призыва посла Украины развалить РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова посла Украины в Сербии Александра Александровича о необходимости «развалить Россию».
Известия 11:22
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Происшествия
Мать избитой в Ингушетии девочки впервые встретилась со своей дочерью
Мать избитой в Ингушетии девочки, которой в московской больнице ампутировали часть руки, впервые встретилась с ребенком после инцидента.
РБК вчера в 07:47
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor вчера в 05:05