France Football учредил новый приз им. Льва Яшина (Yachine Trophy), который будет вручаться лучшему вратарю мира. Об этом сообщает официальный сайт французского журнала. Первое вручение награды состоится 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».

France Football учредил приз имени Яшина для лучшего вратаря мира

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