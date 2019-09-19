Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineFrance Football учредил приз имени Яшина для лучшего вратаря мира
France Football учредил новый приз им. Льва Яшина (Yachine Trophy), который будет вручаться лучшему вратарю мира. Об этом сообщает официальный сайт французского журнала. Первое вручение награды состоится 2 декабря на церемонии награждения «Золотого мяча».
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 19:58, Вашингтон
Политика
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Здоровье
В России могут зарегистрировать отечественный аналог «Фризиума»
Отечественный аналог противосудорожного препарата «Фризиум» может быть зарегистрирован в России, сообщил глава департамента госрегулирования обращения лекарственных средств Минздрава Филипп Романов.
RT на русском 09:18
Шоу-бизнес
Боня призналась, что сама варит супы для дочери
Вероятно, первое блюдо у Бони и правда удалось, раз счастливая девочка не только съела большущую тарелку супа, но и попросила добавку.
Телепрограмма 13:05
Армия и оружие
В Сирии показали прославленный танковый полк «Силы Тигра»
В Сирии российские эксперты и журналисты увидели прославленное подразделение местной армии.
ТК Звезда вчера в 00:32
Здоровье
Кровь американки стала синей после зубного обезболивающего
25-летняя жительница Нью-Йорка посинела после принятия средства от зубной боли.
РЕН ТВ 06:21
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда
У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Происшествия
Президент банка «Прайм Финанс» задержан в Петербурге
В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали директора банка "Прайм Финанс" Михаила Табунова.
Российская газета 04:43
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Политика
В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе
Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 17 сентября в 08:44
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил первую шайбу за «Рейнджерс»
В начале второй двадцатиминутки нападающий Артемий Панарин забил гол. Это первая шайба россиянина за новую команду.
Sport24.ru вчера в 21:17
Футбол
Официально: Хадсон-Одои продлил контракт с «Челси»
Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои заключил новое соглашение с клубом. Об этом сообщает официальный сайт «Челси».
Bookmaker-ratings.ru 14:13
Религия
В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три-пять абортов».
РБК 18:32
Кино
Disney снимет приключенческий фильм «Рыцари»
Кинокомпания Disney снимет приключенческий фильм «Рыцари».
Культуромания 15:45
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17 сентября в 17:07
Происшествия
Пьяного пилота сняли с рейса Тюмень–Сургут по пути на работу
Полиция сняла пьяного пилота авиакомпании Azur Air Александра Слободчикова с рейса Тюмень–Сургут.
Известия 10:21
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Гаджеты
У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Сколько Собчак заработала на свадьбе с Богомоловым
Промоутер уверен, что на свою свадьбу Константин Богомолов и Ксения Собчак не только не потратили ни копейки из своего кармана, но и прилично заработали на ней.
Дни.ру 17 сентября в 14:35
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54