Футбол
Вести.RuFrance Football утвердил трофей имени Льва Яшина
France Football в 1956 году учредил "Золотой мяч", трофей вручаемый лучшему футболисту Европы. Вратарь сборной СССР и московского "Динамо" Лев Иванович Яшин получил эту награду в 1963 году. Яшин остается единственным вратарем, становившемся обладателем "Золотого мяча".
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Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Культура
Танцоры из Улан-Удэ и Иркутска выступят в шоу «Танцы» на ТНТ
21 сентября в 22:00 на телеканале ТНТ жители Иркутской области и республики Бурятия увидят новый выпуск проекта «ТАНЦЫ», в котором примут участие 23-летняя Юлия Галсанова, 31-летний Денис Снятинский, 22- летний Андрей Полынский из Иркутска, а также 29-летняя Виктория Мункуева из Улан-Удэ.
Ариг Ус 01:38
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о готовом плане прорыва ПВО Калининграда
У США есть план для прорыва российских ПВО, заявил журналистам главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян, пишет Breaking Defense.
РБК 18:40
Политика
Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части форума YES, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии.
РИА Новости 21:09
Армия и оружие
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой
Напомним, два российских стратегических ракетоносца выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.
Российская газета 17 сентября в 17:43
Общество
Роспотребнадзор выступил за запрет продажи алкоголя в жилых домах
Роспотребнадзор поддержал запрет на продажу алкоголя в местах общественного питания, расположенных в жилых домах.
РБК 22:26
Кино
Умер французский актер Шарль Жерар
В одной из больниц Парижа в возрасте 92 лет скончался французский актер Шарль Жерар, сообщает Figaro.
Московский Комсомолец 15:37
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Армия и оружие
Минобороны РФ заключило контракт на поставку ЗРК «Тор-М2»
Минобороны России подписало госконтракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставку ЗРК "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
РЕН ТВ 14:52
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия 19:21
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Футбол
«Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер»
Донецкий «Шахтер» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С. Гости открыли счет на 25-й минуте.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони назвала свою маму некрасивой
Видеозапись с ребенком появилась в Instagram Виктории Бони. Маленькая Анджелина Смерфит раскритиковала внешность своей мамы.
Gazeta.SPb 21:01
Экономика
Граждане попали под шквал кредитных предложений
Через полтора месяца шквал предложений сократится, и продвижение кредитных продуктов будет направлено прежде всего на зарплатных и привилегированных клиентов, а также кросс-продажи.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Матч ТВ 02:21
Футбол
Тарасов: уже неделю тренируюсь с «Динамо»
RT на русском 17 сентября в 15:29
Политика
Зеленский о продаже земли: «Все принадлежит украинцам»
В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании.
REGNUM 05:21
Политика
В Кремле прокомментировали акции в поддержку Павла Устинова
Диалог вчера в 10:20
Общество
Европа готовится принудить Россию платить Украине
Сегодня состоятся трехсторонние переговоры (Россия — Украина — ЕС) по газу.
РИА Новости 01:00
Футбол
Лудогорец — ЦСКА 5:1
Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от разградского "Лудогорца" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 16:51
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi получил оригинальный дизайн
Компания Mitsubishi представит на мотор-шоу в Токио новый концептуальный кроссовер.
Новые автомобили вчера в 04:32
Футбол
Манчестер Юнайтед — Астана 1:0
В матче группового раунда Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» добыли победу над казахстанской «Астаной».
RT на русском 16:48
Экономика
Россиян предупредили о невозможности сокращения рабочей недели
В ближайшем будущем в России невозможен переход на четырёхдневную рабочую неделю без снижения зарплат, заявили экономисты РАНХиГС.
Секрет фирмы вчера в 08:51