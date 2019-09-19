Футбол

Вести.RuВести.RuFrance Football утвердил трофей имени Льва Яшина

Первый обладатель трофея имени Яшина станет известен 2 декабря. В этот день пройдет вручение награды, сообщает РИА Новости. France Football в 1956 году учредил "Золотой мяч", трофей вручаемый лучшему футболисту Европы.
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Лев Яшин
Советский футболист
Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда. Полковник, член КПСС с 1958 года.
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