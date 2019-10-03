Происшествия
ТАССВ Париже мужчина напал на полицейских в участке
Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники. В свою очередь телеканал BFMTV сообщил, что злоумышленник был вооружен керамическим ножом и ранил пятерых человек в здании парижской префектуры полиции.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
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Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.
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Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
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Куратор санкционной политики США подала в отставку
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
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Гаджеты
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
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Коммерсантъ вчера в 09:06
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона шокирована информационной русофобской активностью и массированными вбросами о якобы присутствии российского спецназа в Норвегии.
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
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Технологии
Смартфоны сотен тысяч россиян оказались заражены банковским вирусом
Раскрыта хакерская атака, жертвами которой стали более 800 тысяч россиян.
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Политика
Путин рассказал о попытках помешать урегулированию ситуации в Сирии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые зарубежные партнеры пытались помешать урегулированию ситуации в Сирии.
РИА Новости 11:03
Происшествия
Бомбардировщик времен Второй мировой рухнул в США
В США рухнул бомбардировщик времен Второй мировой войны, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:35
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
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Интерфакс вчера в 10:30
Транспорт
«Коммерсантъ» узнал об отставке главы ЦОДД
Источники рассказали, что у него не было конфликтов с руководством. Он покинет должность главы ЦОДД с 15 октября.
РБК 10:45
Общество
Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° вчера в 14:13
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Меган Маркл сэкономила 9 миллионов на одежде
По подсчетам британских журналистов, наряды на десять дней тура обошлись герцогине в 4 тыс. фунтов, то есть примерно в 320 тыс. рублей, что по сравнению со стоимостью гардероба в прошлом году просто капля в море.
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Евгения Медведева лидирует после короткой программы в Шанхае
Российская фигуристка Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных медалей Олимпиады, стала первой после короткой программы у женщин-одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в китайском Шанхае.
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Кино
Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»
Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» была опубликована в официальном Twitter-аккаунте франшизы.
Rambler News Service 07:49
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Происшествия
Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой
В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой.
Lenta.ru 10:24
Футбол
Бывший футболист «Зенита» Маркизио заявил о завершении карьеры
Экс-футболист "Зенита" Клаудио Маркизио заявил о том, что уходит из спорта.
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Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
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Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
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