РИА НовостиFrance Presse: Sephora продаст 88 магазинов «Иль де Ботэ» российскому гендиректоруФранцузская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление.РИА НовостиКомпания развивала бренд «Иль де Ботэ» с 2016 года, купив одноимённую сеть магазинов в России.Секрет фирмыВ апреле закрыть магазины и приостановить интернет-продажи в России решила французская L'Occitane.РБКНа долю России приходится менее 3% продаж бренда Sephora.ТАССЧитать далееСвернутьНТВНТВLife.ruРБК ИнвестицииRT на русскомРосбалт62ИНФОАфиша DailyАргументы и ФактыМоллы.RuПетербургский дневникKonkurent.ruФАНLive24ГЛАС.RUПрофильИзвестияПодробнее о событииSephora продает бизнес в России местному руководствуИнтерфаксвчера в 12:26Sephora продаст бутики в России бренда «Иль де Ботэ» локальному директоруИзвестиявчера в 11:25Sephora продаст российскую сеть «Иль де Ботэ» местному гендиректоруКоммерсантъвчера в 11:40AFP: Sephora продаст российские бутики под брендом Ile de Beauté локальному директоруТАССвчера в 11:32AFP: Sephora продаст бизнес в России местному гендиректоруRT на русскомвчера в 11:32Sephora продаст российские магазины «Иль де Ботэ» локальному гендиректоруВедомостивчера в 11:54France Presse: Sephora продаст 88 магазинов «Иль де Ботэ» российскому гендиректоруРИА Новостивчера в 11:24Показать ещёОценить287Поделиться