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France Presse: Sephora продаст 88 магазинов «Иль де Ботэ» российскому гендиректору

Французская сеть Sephora (LVMH) продаст 88 своих магазинов под брендом "Иль де Ботэ" в России местному генеральному директору, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление.
РИА Новости
Компания развивала
 бренд «Иль де Ботэ» с 2016 года, купив одноимённую сеть магазинов в России.
Секрет фирмы
В апреле закрыть магазины и приостановить интернет-продажи в России решила французская L'Occitane.
РБК
На долю России приходится менее 3% продаж бренда Sephora.
ТАСС

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