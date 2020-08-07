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Франция, ФРГ и Польша призвали провести в Белоруссии честные выборы

Главы МИД Франции, ФРГ и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии. Совместное заявление было сделано в связи с недопуском к наблюдению за выборами членов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.В источнике
С чего всё началось
Германия, Франция и Польша выражают обеспокоенность ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов, указано в совместном заявлении
 министерств иностранных дел трех стран.
Газета.Ru07:15
Подробнее о событии
РБК

Три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа

РБК07:54
Эхо Москвы

Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии

Эхо Москвы07:34
РИА Новости

Франция, Германия и Польша призвали провести честные выборы в Белоруссии

РИА Новости07:21
ТАСС

Главы МИД ФРГ, Франции и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии

ТАСС07:20
Газета.Ru

Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Белоруссии

Газета.Ru07:15
RT на русском

Страны ЕС выразили обеспокоенность предвыборной ситуацией в Белоруссии

RT на русском07:02
Lenta.ru

Германия, Франция и Польша призвали Белоруссию провести честные выборы

Lenta.ru06:44

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Газета.Ru05:14
1,3K

В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Александра Кокорина.
RT на русском10:31