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Франция, ФРГ и Польша призвали провести в Белоруссии честные выборы

Главы МИД Франции, ФРГ и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии. Совместное заявление было сделано в связи с недопуском к наблюдению за выборами членов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.В источнике
С чего всё началось
Германия, Франция и Польша выражают обеспокоенность ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов, указано в совместном заявлении
 министерств иностранных дел трех стран.
Газета.Ru07:15
Подробнее о событии
РБК

Три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа

РБК07:54
Эхо Москвы

Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии

Эхо Москвы07:34
RT на русском

Страны ЕС выразили обеспокоенность предвыборной ситуацией в Белоруссии

RT на русском07:02
ТАСС

Главы МИД ФРГ, Франции и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии

ТАСС07:20
Газета.Ru

Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Белоруссии

Газета.Ru07:15
РИА Новости

Франция, Германия и Польша призвали провести честные выборы в Белоруссии

РИА Новости07:21
Lenta.ru

Германия, Франция и Польша призвали Белоруссию провести честные выборы

Lenta.ru06:44

Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

У главы Чечни появился земельный участок площадью 28361 кв. м. Кроме того, в его собственности — земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м. Доход его супруги в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее — 60 тыс. рублей.
Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей
RT на русском11:14
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Instagram запустил конкурента TikTok

Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИ5 августа в 14:11
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
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Появились данные о ценах на Subaru Outback и Legacy 2021 года

В апреле прошлого года Subaru представила обновленную версию универсала Outback во время Нью-Йоркского автосалона 2019, а несколько месяцев спустя он поступил в продажу по стартовой цене 26645 долларов или 1962271 руб. Теперь появились данные о ценах на универсал повышенной проходимости и обновленный седан Legacy версии 2021 модельного года.
CarsWeek.ru05:19

Спикер ГД: у Союзного государства есть серьезные перспективы развития

Спикер Государственной Думы, Председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин уверен, что Союзное государство имеет серьезные перспективы развития и возможности интеграции в различных сферах.
Дума ТВ11:25

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru05:46
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