Франция, ФРГ и Польша призвали провести в Белоруссии честные выборы
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Главы МИД Франции, ФРГ и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии. Совместное заявление было сделано в связи с недопуском к наблюдению за выборами членов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы.В источнике
С чего всё началось
Германия, Франция и Польша выражают обеспокоенность ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов, указано в совместном заявлении
министерств иностранных дел трех стран.
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