Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии
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Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии и призывают белорусские власти обеспечить проведение честных и справедливых президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
Германия, Франция и Польша выражают обеспокоенность ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов, указано в совместном заявлении
министерств иностранных дел трех стран.
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