Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Эхо Москвы
Эхо Москвы

Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии

Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии и призывают белорусские власти обеспечить проведение честных и справедливых президентских выборов.В источнике
С чего всё началось
Германия, Франция и Польша выражают обеспокоенность ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов, указано в совместном заявлении
 министерств иностранных дел трех стран.
Газета.Ru07:15
Подробнее о событии
РБК

Три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа

РБК07:54
Эхо Москвы

Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии

Эхо Москвы07:34
ТАСС

Главы МИД ФРГ, Франции и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии

ТАСС07:20
РИА Новости

Франция, Германия и Польша призвали провести честные выборы в Белоруссии

РИА Новости07:21
Газета.Ru

Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Белоруссии

Газета.Ru07:15
RT на русском

Страны ЕС выразили обеспокоенность предвыборной ситуацией в Белоруссии

RT на русском07:02
Lenta.ru

Германия, Франция и Польша призвали Белоруссию провести честные выборы

Lenta.ru06:44

В Германии обнаружили «таинственное судно» для достраивания «СП-2»

Берлин, 5 августа 2020, 11:54 — REGNUM Об обнаружении в порту немецкого города Засница «таинственного судна», которое, по мнению обнаруживших, участвует в достройке газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), сообщили 4 августа журналисты газеты Ostsee-Zeitung.
REGNUM5 августа в 04:54
26

Манчестер Сити — Реал 1:0 (1-й тайм)

Эден Азар и Карим Бензема включены в стартовый состав мадридского "Реала" на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:28

Задержанному в Белоруссии политтехнологу Шклярову предъявили обвинение

Политтехнологу Виталию Шклярову, задержанному в Гомеле, предъявили обвинение в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, или участии в них, сообщил его адвокат Антон Гашинский.
Взгляд.ру10:34
3