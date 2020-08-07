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Франция, ФРГ и Польша призвали провести в Белоруссии честные выборы

Главы МИД Франции, ФРГ и Польши выразили свою обеспокоенность недопуском наблюдателей из ОБСЕ на выборы в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Германия, Франция и Польша выражают обеспокоенность ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов, указано в совместном заявлении
 министерств иностранных дел трех стран.
Газета.Ru07:15
Подробнее о событии
РБК

Три страны призвали Минск уважать волю белорусского народа

РБК07:54
Эхо Москвы

Франция, Германия и Польша обеспокоены развитием ситуации в Белоруссии

Эхо Москвы07:34
RT на русском

Страны ЕС выразили обеспокоенность предвыборной ситуацией в Белоруссии

RT на русском07:02
ТАСС

Главы МИД ФРГ, Франции и Польши призвали к честным выборам в Белоруссии

ТАСС07:20
Газета.Ru

Германия, Франция и Польша обеспокоены ситуацией в Белоруссии

Газета.Ru07:15
РИА Новости

Франция, Германия и Польша призвали провести честные выборы в Белоруссии

РИА Новости07:21
Lenta.ru

Германия, Франция и Польша призвали Белоруссию провести честные выборы

Lenta.ru06:44

Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в ближайшие несколько десятилетий планета столкнется с глобальным кризисом, вызванным изменением климата и последствия этого будут хуже, чем последствия пандемии COVID-19.
РИА Новости08:47
2,2K

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
16

Лукашенко предложил ввести оппозиционерам свою плазму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ранее перенес заражение коронавирусом, в шутку предложил поделиться своей кровью с антителами с представителями оппозиции, чтобы «привлечь их на свою сторону».
Rambler News Service08:57
8

Тихановская назвала глупостью свое участие в выборах главы Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что выдвижение на пост главы государства принесло столько проблем, что эту инициативу стоит назвать глупостью, а не подвигом.
Экономика сегодня07:57
7

Эндокринолог рассказала о пользе витамина D

Врач-эндокринолог, научный сотрудник клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) Наталья Балашова рассказала о пользе витамина D. По её словам, нехватка витамина оказывает отрицательное воздействие на организм.
UfacityNews.ruвчера в 08:35

Игорь Кобзев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приангарья

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа избирательная комиссия единогласно зарегистрировала в качестве кандидата на выборах губернатора члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ).
REGNUM07:29
16

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
11

На дне одного из самых больших болот в мире скопились редкие металлы

Исследователи из Томского политехнического университета и Института Джеймса Хаттона проанализировали участок Васюганского болота и показали, что в водоеме происходят интенсивные преобразования минералов и концентрируются редкие металлы.
Индикатор07:49

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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