Франция, ФРГ и Польша призвали провести в Белоруссии честные выборы
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Главы МИД Франции, ФРГ и Польши выразили свою обеспокоенность недопуском наблюдателей из ОБСЕ на выборы в Белоруссии.В источнике
С чего всё началось
Германия, Франция и Польша выражают обеспокоенность ситуацией в Белоруссии накануне президентских выборов, указано в совместном заявлении
министерств иностранных дел трех стран.
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