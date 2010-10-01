Футбол
Soccer.ruФранция — Албания 4:1
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
|8′
Оливье Жиру
|27′
|53′
Ибер Рамадани
Клаус Гьясула
|62′
Беким Балай
Соколь Цикалеши
|66′
Клаус Гьясула
Кингсли Коман
|68′
|73′
Амир Абраши
Таулянт Джака
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
|77′
Лукас Эрнандес
Люка Динь
|80′
|84′
Таулянт Джака
Тома Лемар
Набиль Фекир
|84′
Жонатан Иконе
|85′
|90′
Соколь Цикалеши
Франция
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
2
Павар
4
Варан
19
Лангле
3
Динь
22
Иконе
12
Толиссо
7
Гризманн
14
Матюиди
18
Фекир
9
Жиру
23
Стракоша
18
Исмайли
6
Гимшити
15
Маврай
4
Хюсай
9
Гьясула
7
Баре
14
Джака
21
Роши
11
Узуни
16
Цикалеши
Албания
Расстановка 3‑5‑2
Защитник сборной Франции Самуэль Умтити пропускает матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 с командой Албании из-за травмы.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
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