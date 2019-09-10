Футбол
Sport24.ruФранция — Андорра 3:0
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
|18′
|51′
Жесус Рубио
Клеман Лангле
|52′
Жонатан Иконе
Тома Лемар
|63′
|69′
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
Оливье Жиру
Виссам Бен-Йеддер
|72′
|80′
Людовик Клементе
Хорди Рубио
Кингсли Коман
Набиль Фекир
|85′
|86′
Марсио Вьейра
Серхио Морено
Виссам Бен-Йеддер
|90′+1′
Франция
Расстановка 4‑5‑1
1
Льорис
13
Дюбуа
4
Варан
19
Лангле
3
Динь
18
Фекир
12
Толиссо
7
Гризманн
17
Сиссоко
8
Лемар
10
Бен-Йеддер
1
Гомес
18
Рубио
20
Льовера
6
Лима
15
Сан-Николас
23
Рубио
3
Валес
4
Ребес
17
Сервос
11
Морено
14
Алаэс
Андорра
Расстановка 4‑4‑2
К «точке» подошел Антуан Гризманн, но удар игрока «Барселоны» парировал вратарь соперника. Стоит отметить, что Гризманн не забил пенальти во втором матче подряд. Ранее он не сумел реализовать одиннадцатиметровый в матче с Албанией (4:1), пробив в перекладину.
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