Футбол
ЧемпионатФранция — Молдавия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 14 ноября в 22:45
Сегодня, 14 ноября, состоится матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными Франции и Молдавии. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
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