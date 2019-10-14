Футбол

Sport24.ruSport24.ruФранция — Турция: стали известны стартовые составы

14 октября в Париже состоится матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Турции. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами.
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Франция - Турция: Гризманн выйдет в стартовом составе хозяев

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Франция — Турция: стали известны стартовые составы

Sport24.ru13:46

Франция — Турция: стали известны стартовые составы команд

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