Политика
Газета.RuФранция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.РИА Новостивчера в 18:39
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