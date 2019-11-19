Политика

Газета.RuГазета.RuФранция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Постпред прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу

США пока не предпринимали каких-либо конкретных шагов в направлении выхода из Договора по открытому небу, заявил РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Постпред прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу

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Российская газетавчера в 19:30

Постпред России оценил возможный выход США из Договора по открытому небу

РБКвчера в 22:23
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Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

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Газета.Ru вчера в 05:33
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
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Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

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Представлена «дорожная карта» по наблюдениям черных дыр средней массы

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Суд арестовал охранника Амурского колледжа, где произошла стрельба

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Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
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Финансы

Вложения России в гособлигации США увеличились почти до $10 млрд

Россия в сентябре 2019 года увеличила инвестиции в гособлигации США на $1,17 млрд, до $10,8 млрд.
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Продюсер сериала «Ведьмак» рассказал, чем он лучше «Игры престолов»

Исполнительный продюсер "Ведьмака" Томаш Багиньский рассказал о том, в чем разница между сериалом, первый сезон которого выйдет 20 декабря на Netflix, и "Игрой престолов".
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Минюст совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) подготовил поправки к закону "О кредитных историях", согласно которым сотрудники ФССП могут получить полный доступ к кредитным историям россиян.
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Польские СМИ описали два сценария войны США с Россией

Два сценария вoзможногo военного столкновения между США и Россией oписалo пoльскoе издание Myśl Polska.
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Для разрешения конфликта на востоке Украины необходимо уйти от политических оценок в правовое поле, заявил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.
РБК вчера в 22:37
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Михаил Ульянов
Актёр
Советский и российский актёр, режиссёр театра и кино, педагог, общественный деятель, автор книг. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР имени К. С. Станиславского и Премии Президента Российской Федерации. Лауреат премии «Ника». Один из наиболее ярких и самобытных артистов Советского Союза и постсоветской России.
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