Сборная Турции сыграла вничью с Исландией в рамках квалификационного раунда Евро-2020 (0:0). В связи с тем, что исландцы потеряли очки, Турция и Франция за тур до окончания группового этапа вышли в финальную часть чемпионата Европы.

Франция и Турция вышли на Евро-2020

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