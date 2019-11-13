Футбол

Sports.ruSports.ruФранция и Турция вышли на Евро-2020

Турция — Исландия
0 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Тюрк Телеком Арена»
Озан Туфан
8′
24′
Альфред Финнбогасон
Арнор Сигурдссон
36′
Арнор Траустасон
63′
Арнор Траустасон
Хердюр Магнуссен
Дженгиз Ундер
Юсуф Языджи
81′
Окай Йокушлу
82′
84′
Колбейн Сигторссон
85′
Ари Скуласон
Микаэль Андерсон
Хакан Чалханоглу
Каан Айхан
87′
Дженгиз Ундер
90′+1′
Зеки Челик
90′+4′
Зеки Челик
Омер Байрам
90′+4′
Сборная Турции сыграла вничью с Исландией в рамках квалификационного раунда Евро-2020 (0:0). В связи с тем, что исландцы потеряли очки, Турция и Франция за тур до окончания группового этапа вышли в финальную часть чемпионата Европы.
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