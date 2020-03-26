Коронавирус
Газета.RuФранция из-за коронавируса выводит войска из Ирака
Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, передает газета Figaro со ссылкой на французский генштаб. Вывод войск начнется 26 марта, уточнили в генштабе.
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
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Астрофизики нашли край галактики Млечного пути
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Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что происходящее в мире вокруг пандемии коронавируса заставляет его испытывать стресс.
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Транспорт
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Ранее IIHF дисквалифицировала за употребление кокаина другого российского хоккеиста — Евгения Кузнецова.
Общество
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Миф о распространении коронавируса развеял вирусолог
Исследователи отмечают, что миф о теплой погоде и ее влиянии на коронавирус возник из-за сравнения COVID-19 с атипичной пневмонией, которая распространялась по миру с 2002 по 2003 гг. Ученые утверждают, что ту эпидемию с нынешней пандемией связывать нельзя.
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Общество
Нетаньяху допустил введение полной блокады Израиля из-за коронавируса
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