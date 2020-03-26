Коронавирус

Газета.RuГазета.RuФранция из-за коронавируса выводит войска из Ирака

Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, передает газета Figaro со ссылкой на французский генштаб. Вывод войск начнется 26 марта, уточнили в генштабе.
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Франция выводит войска из Ирака из-за эпидемии коронавируса

Аргументы и Фактывчера в 20:47

Франция выведет свои войска из Ирака из-за пандемии коронавируса

РБКвчера в 19:34

Французские войска покинули Ирак

News.ruвчера в 09:26

СМИ: Франция из-за COVID-19 решила вывести войска из Ирака

REGNUMвчера в 18:23

Французские силы покинули Ирак

ТАССвчера в 09:02

Французские военные покинули Ирак

Взгляд.рувчера в 08:56

Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака

РИА Новостивчера в 17:49
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Политика

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Голос времени вчера в 09:13
Финансы

Рубль ускорил падение после начала выступления Путина

К 16:20 по Москве курс доллара составил 78,5075 рубля за единицу — лишь на 2,5 копейки выше уровня до начала выступления лидера.
News.ru вчера в 09:59
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Государственной думе предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:14
Экономика

Запасающие еду страны стали угрозой мировой торговле

Из-за распространения коронавируса многие страны начали делать запасы продуктов питания, такие действия ставят под угрозу мировую экономику, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Финансы

Экономист: Предложения Путина — прямое стимулирование вывода денег из банков

Новый налог на доходы по вкладам повлияет на вывод денег из банков, а дефицит бюджета из-за выхода из ОПЕК+ будет погашен за счет населения, считает профессор Василий Солодков, возглавляющий банковский институт ВШЭ.
Росбалт вчера в 23:59
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Происшествия

В Магадане собака напала на шестилетнюю девочку

Российская газета вчера в 21:36
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 14:12
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Космос

Астрофизики нашли край галактики Млечного пути

Астрофизики из Даремского университета в Великобритании заявили, что нашли край галактики Млечного пути.
OAnews 24 марта в 02:28
Происшествия

Два человека с лайнера Grand Princess стали жертвами коронавируса

Московский Комсомолец вчера в 22:30
Футбол

Мостовой рассказал, как переживает пандемию коронавируса

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что происходящее в мире вокруг пандемии коронавируса заставляет его испытывать стресс.
RT на русском вчера в 18:59
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Газета.Ru 24 марта в 17:03
Транспорт

РЖД отменили некоторые поезда внутри России из-за коронавируса

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда»,— уточнили в РЖД.
Коммерсантъ вчера в 03:13
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка Инна Макарова

Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Хоккей

IIHF дисквалифицировала хоккеиста Дьякова за употребление кокаина

Ранее IIHF дисквалифицировала за употребление кокаина другого российского хоккеиста — Евгения Кузнецова.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:31
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

Миф о распространении коронавируса развеял вирусолог

Исследователи отмечают, что миф о теплой погоде и ее влиянии на коронавирус возник из-за сравнения COVID-19 с атипичной пневмонией, которая распространялась по миру с 2002 по 2003 гг. Ученые утверждают, что ту эпидемию с нынешней пандемией связывать нельзя.
Live24 вчера в 08:22
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Uznayvse.ru вчера в 01:53
Общество

Нетаньяху допустил введение полной блокады Израиля из-за коронавируса

Власти Израиля готовятся к введению режима полной блокады страны, если ситуация с коронавирусом не улучшится в ближайшее время, заявил премьер-министр в среду вечером в обращении к гражданам, которое транслировали израильские телеканалы.
РИА Новости вчера в 16:02
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