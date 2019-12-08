Политика

News.ruNews.ruФранция может пожаловаться в ВТО в ответ на пошлины США

Как ранее сообщал NEWS.ru, Соединённые Штаты могут ввести пошлины по ставке до 100% на товары из Франции объёмом до $2,4 млрд. Эти действия подаются как ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний, которую проводит Париж.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Париж готов обратиться в ВТО из-за возможных пошлин Вашингтона на французские товары

ТАСС07:30

Франция готова обратиться в ВТО из-за угрозы США по введению пошлин

РИА Новости07:53

Франция собралась обратиться в ВТО из-за возможных пошлин США

Известия08:21

Во Франции заявили о готовности оспорить в ВТО тарифы США на шампанское

РБК10:36

Франция пригрозила США обращением в ВТО

Взгляд.ру07:26

Франция может пожаловаться в ВТО в ответ на пошлины США

News.ru07:37

Франция заявила о готовности подать в суд ВТО на США

Красная весна08:39
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:03, Ашберн
Музыка

Ротару обратилась к российской публике на «Песне года»

Известия 06:31
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости вчера в 08:44
Политика

Москва и Минск согласовали 23 интеграционные дорожные карты из 31

В настоящий момент у Белоруссии и России остаются несогласованными 8 из 31 дорожной карты по интеграции, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.
Вести.Ru 10:50
Футбол

«Лестер» выиграл восьмой подряд матч в АПЛ

Lenta.ru 10:56
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Общество

Болельщиков «Зенита» призвали не вступаться за фанатов «Спартака»

Агентство Телеграф 10:34
Общество

В Екатеринбурге картины с обнаженными женщинами заклеили стикерами

Картины, на которых присутствует обнаженная натура — иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» Булгакова, Венера — были частично заклеены стикерами, скотчем и занавешены тканью.
РБК 09:46
Политика

В Киеве завершилась акция «Красные линии для Зеленского»

RT на русском 10:50
Происшествия

В Ивановской области от берега оторвалась льдина с рыбаками и ребенком

Льдина с шестью рыбаками и одним ребенком оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:15
Общество

Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём

Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.
REGNUM 05:14
Спорт

Российские лыжники победили в эстафете на этапе Кубка мира

РИА Новости 07:18
Общество

Габулов ответил на заявление учредителя «Алании» Гуриева

Действующий президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов прокомментировал заявление учредителя футбольного клуба Владимира Гуриева, который заявил об обнаружении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.
News.ru 10:04
Происшествия

Пострадавшим в ДТП в Нижнем Новгороде выплатят по 100 тысяч рублей

RT на русском 09:34
Здоровье

Два подростка скончались в центре Блохина

Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.
ФАН вчера в 20:51
Футбол

Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»

Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
Prognozist вчера в 13:20
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде

Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru 08:48
Происшествия

Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС 09:32
Происшествия

Защищалась от побоев: В Перми девочку заподозрили в убийстве отчима

Российская газета 04:15
Происшествия

В Одессе нашли тела еще двух погибших при пожаре в колледже

РИА Новости вчера в 12:54
Политика

Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа

Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
РИА Новости вчера в 13:00
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Политика

В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником

Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.
РИА Новости 08:56
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о знакомых пенсионерах, которые просто умоляют поднять пенсионный возраст.
News.ru 06 декабря в 23:58
Гаджеты

Huawei представила флагманский смартфон Nova 6 5G

В ходе мероприятия, прошедшего в китайском городе Ухань, Huawei представила сразу три смартфона – Nova 6, Nova 6 5G и Nova 6 SE.
ITZine.ru 05 декабря в 22:30
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили израильские истребители

Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.
Lenta.ru 06:17
Политика

Медведев обозначил российскую позицию по газовому контракту с Киевом

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Украина должны договориться по всем пунктам газовой сделки.
РИА Новости вчера в 15:53
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер 06 декабря в 10:37
Гаджеты

Инсайдер высмеял внешний вид Redmi K30 до его премьеры

Инсайдер Xiaomishka решил высмеять внешний вид смартфона Redmi K30 еще до его релиза.
Актуальные Новости 10:09
Фигурное катание

Загитова получила травму в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова получила травму в произвольной программе финала Гран-при в итальянском Турине.
Lenta.ru 10:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брюно Ле Мэр
Французский политик
Французский государственный и политический деятель, дипломат.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное