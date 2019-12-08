Как ранее сообщал NEWS.ru, Соединённые Штаты могут ввести пошлины по ставке до 100% на товары из Франции объёмом до $2,4 млрд. Эти действия подаются как ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний, которую проводит Париж.

Франция может пожаловаться в ВТО в ответ на пошлины США

Политика Москва и Минск согласовали 23 интеграционные дорожные карты из 31 В настоящий момент у Белоруссии и России остаются несогласованными 8 из 31 дорожной карты по интеграции, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Общество Псковский губернатор объявил 31 декабря выходным днём Ранее в соцсетях глава региона провёл опрос, согласно которому 92% его подписчиков высказалось за то, чтобы сделать последний день года выходным днём. https: / / www.instagram.com / p / B5zlvLIDfq6 / Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно графику Минтруда РФ, последняя рабочая неделя 2019 года — двухневная.

Общество Габулов ответил на заявление учредителя «Алании» Гуриева Действующий президент владикавказской «Алании» Владимир Габулов прокомментировал заявление учредителя футбольного клуба Владимира Гуриева, который заявил об обнаружении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

Здоровье Два подростка скончались в центре Блохина Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила, что во время лечения в медучреждении скончались два подростка, у которых развились осложнения после трансплантации.

Футбол Гинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться» Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».

Политика Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.

Политика В Сербии назвали Россию самым главным другом и союзником Сербия не имеет большего друга и союзника в защите своих интересов, чем Россия, заявил министр по инновациям в правительстве Сербии Ненад Попович.

Гаджеты Huawei представила флагманский смартфон Nova 6 5G В ходе мероприятия, прошедшего в китайском городе Ухань, Huawei представила сразу три смартфона – Nova 6, Nova 6 5G и Nova 6 SE.

Армия и оружие Российские Су-35 перехватили израильские истребители Российские истребители на прошлой неделе вылетали за пределы Дамаска, чтобы перехватить израильские военные самолеты на юге Сирии.