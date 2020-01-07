Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 января.

Политика Украине усложнят правила въезда в страны Европы Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".

Политика Политологи оценили признание Ираном военных США террористами Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.

Политика МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.

Общество В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.

Экономика Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика Ранее 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.

Гаджеты Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.