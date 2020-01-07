Политика

ИзвестияИзвестияФранция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 января.
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Франция намерена перезапустить экономические отношения с Россией

Известия08:52

Минфин Франции назвал сроки перезапуска экономических отношений с РФ

РЕН ТВ07:21

Вопреки санкциям: Франция готова «перезапустить» экономические отношения с Россией

Комсомольская правда08:37

Во Франции заявили, что работают над перезапуском экономических отношений с Россией

ТАСС08:20

Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией

РИА Новости07:42

Франция ищет пути обхода американских санкций, чтобы сблизиться с Россией

News.ru08:43

Франция желает сотрудничать с Россией в обход финансовых санкций

Взгляд.ру06:57
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Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Российская газета 08:50
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Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
Общество

Сеть магазинов предупредила петербуржцев о мошенниках

Отмечается, что магазин не имеет никакого отношения к рассылке, таких акций сеть не проводит.
Телеканал Санкт-Петербург 09:05
Политика

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Lenta.ru 09:05
Экономика

Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение регионам 95 миллиардов рублей субсидий на повышение доступности и качества медицинской помощи.
Российская газета вчера в 03:51
Политика

Политологи оценили признание Ираном военных США террористами

Политолог Владимир Шаповалов назвал принятый иранским парламентом проект закона политическим шагом в сторону возможного военного ответа США, признав при этом, что ликвидация Вашингтоном генерала Сулеймани в Багдаде действительно попадает под понятие терроризма.
Журналистская правда 07:10
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске

ТАСС 09:17
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru 02:40
Футбол

«Челси» заплатил больше € 30 млн за увольнение Конте

«Челси» заплатил больше 90 млн фунтов уволенным тренерам в качестве компенсаций с 2004 года.
Sport24.ru 07:23
Футбол

«Динамо» подтвердило трансфер Скопинцева из «Краснодара»

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.
Metaratings 03:00
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Газета.Ru 09:17
Шоу-бизнес

Певица Адель кардинально похудела в два раза

Папарацци заметили экстремально похудевшую Адель на пляже и выложили снимки в Сеть.
Kleo.ru вчера в 03:46
Экономика

Reuters: ВТБ подал в суд на госкомпанию Мозамбика

Ранее 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью Reuters, что банк может предъявить претензии правительству Мозамбика, если до конца 2019 года стороны не согласуют план реструктуризации задолженности в размере $535 млн по кредиту, выданному банком государственной компании Mozambique Asset Management на строительство морских портов под гарантии правительства.
ТАСС 03:44
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Телеканал 360° 05 января в 23:37
Хоккей

Шайба Дацюка не помогла «Автомобилисту» обыграть «Сибирь»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» вырвала победу над «Автомобилистом» в овертайме.
Sportbox.RU 09:01
Общество

Поклонская назвала скандал вокруг фильма «Матильда» ошибкой

РИА Новости 09:01
Политика

Путин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»

Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля.
Красная весна 09:03
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории мирового кинематографа

Взгляд.ру 00:33
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Lenta.ru вчера в 18:29
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Гаджеты

Samsung показала невидимую клавиатуру SelfieType

Samsung на проходящей выставке CES 2020 показала технологию SelfieType, которая позволяет использовать её, как невидимую клавиатуру.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери

В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
OAnews 00:59
Политика

Более 7,3 тысячи россиян не пустили на Украину в 2019 году

Более 7,3 тысячи гражданам РФ было отказано во въезде на Украину в 2019 году, сообщила во вторник пресс-службам украинского министерства внутренних дел.
РИА Новости 09:20
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Музыка

Омский хор спел «Чеканную монету» из «Ведьмака» на «Вечернем Урганте»

Культуромания 05 января в 02:57
Политика

США отказали в визе главе МИДа Ирана для поездки в ООН

США не выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который должен был приехать 9 января на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорке.
Известия вчера в 21:50
Общество

Назван правильный способ заварки чая

При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Lenta.ru вчера в 03:50
Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
РБК 05:03
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Французский политик
Французский государственный и политический деятель, дипломат.
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