Политика
ИзвестияФранция намерена перезапустить экономические отношения с Россией
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 января.
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Вопреки санкциям: Франция готова «перезапустить» экономические отношения с Россией
Комсомольская правда08:37
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