Политика

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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 января.
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с чего всё началось

Во Франции планируют перезапустить экономические отношения с Россией

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.
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