Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.

с чего всё началось

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство страны ищет возможность избежать санкций со стороны США с сохранением экономических отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 января.

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