Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняФранция намерена пожаловаться на пошлины США в ВТО

Введение пошлин на французские товары со стороны США является ничем не обоснованными и незаконными санкциями, сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр. Париж готов обратиться за поддержкой в ВТО.
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