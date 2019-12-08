Введение пошлин на французские товары со стороны США является ничем не обоснованными и незаконными санкциями, сообщил министр экономики страны Брюно Ле Мэр. Париж готов обратиться за поддержкой в ВТО.

Франция намерена пожаловаться на пошлины США в ВТО

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