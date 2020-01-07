Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж хочет перезапустить экономические отношения с Россией.

с чего всё началось

Французские власти ищут способы избежать американских санкций и сохранить экономические отношения с российской стороной. Об этом заявил глава Минэкономразвития Франции Брюно Ле Мэр, передает ТАСС. По его словам, Франция планирует перезапустить экономический обмен с Россией, в частности с Москвой.

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