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Франция направила в Молдавию 37 тонн гуманитарной помощи и €15 млрд

Что касается поддержки в сфере безопасности, то пока Франция направила в Молдавию шесть сотрудников пограничной службы в рамках соглашения с агентством Евросоюза по контролю внешних границ Frontex.
ТАСС
29 апреля МИД Франции сообщил, что глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок поддержку Молдавии на фоне "рисков дестабилизации", не уточнив, однако, о каких рисках идет речь.
ТАСС
Взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк, из ручных гранатометов обстреляно здание министерства государственной безопасности, взрывы прогремели также на территории военного аэродрома в Тирасполе.
ТАСС
Со своей стороны лидер Приднестровья Вадим Красносельский, ссылаясь на предварительные результаты расследования, заявил, что диверсии были произведены с территории Украины и попросил у Киева содействия в расследовании.
ТАСС

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Франция выделила масштабную финансовую помощь Молдавии
Московский Комсомолец11:31
Франция направила в Молдавию 37 тонн гуманитарной помощи и €15 млрд
ТАСС11:29
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