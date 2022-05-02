29 апреля МИД Франции сообщил, что глава ведомства Жан-Ив Ле Дриан обсудил со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок поддержку Молдавии на фоне "рисков дестабилизации", не уточнив, однако, о каких рисках идет речь.
Взорваны две антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк, из ручных гранатометов обстреляно здание министерства государственной безопасности, взрывы прогремели также на территории военного аэродрома в Тирасполе.
Со своей стороны лидер Приднестровья Вадим Красносельский, ссылаясь на предварительные результаты расследования, заявил, что диверсии были произведены с территории Украины и попросил у Киева содействия в расследовании.
Итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани в преддверии совета министров энергетики ЕС в Брюсселе заявил, что компаниям следует разрешить на временной основе платить за поставляемое из России топливо в рублях.
Президент США Джо Байден оказался под давлением и со стороны избирателей, которые не хотят видеть Вашингтон втянутым в украинский конфликт, и со стороны европейских партнеров, которые ждут от Америки более серьезной помощи Киеву, заявил в комментарии Global Times доцент Китайского народного университета Дяо Дамин.