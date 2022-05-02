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Франция направила в Молдавию 37 тонн гуманитарной помощи и €15 млрд

В ходе беседы главы дипломатических ведомств также затронули вопросы энергетической безопасности Молдавии.
ТАСС
Объем гуманитарной помощи, направленной из Франции в Молдавию, к текущему моменту достиг 37 тонн.
ФАН
Что касается поддержки в сфере безопасности, то пока Франция направила в Молдавию шесть сотрудников пограничной службы в рамках соглашения с агентством Евросоюза по контролю внешних границ Frontex.
ТАСС
Молдавия сталкивается с серьезными экономическими и политическими проблемами.
Московский Комсомолец

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Власти Франции выделили масштабную помощь Молдавии
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