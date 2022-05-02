По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у А. Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".