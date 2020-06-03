с чего всё началось

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из "Большой восьмерки".

Франция выступила против возвращения России в G7

Здоровье Минздрав назвал первый симптом коронавируса Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни. 49

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 631

Авто АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up. 133

Политика Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. 1,4K

Футбол «Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выезде «Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вердером» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии.

Общество В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. 42

Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 803

Общество Смертность в Петербурге выросла на треть в мае Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния. 117

Общество ВОЗ предупредила о второй «разрушительной» волне коронавируса Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга предупредил об угрозе нового разрастания пандемии коронавируса в мире. 2,1K

Путешествия Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими. 755

Происшествия В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов. 11

Хоккей Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана "Пингвинз" Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей. 1

Кино Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. 59

Здоровье Волгоградский облздрав назвал ситуацию с коронавирусом непростой Медики призывают жителей региона не расслабляться, ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. 36

Происшествия Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки. 16

Музыка Бузова выпустила новый трек про жвачку Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием "Орбит без сахара".

Культура На телевидении запустят детский КВН Первый выпуск шоу талантов "Детский КВН" готовится к выходу на СТС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала. 19

Происшествия В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru. 229

Общество Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков. 4