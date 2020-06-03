Политика

Газета.RuГазета.RuФранция выступила против возвращения России в G7

Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из "Большой восьмерки".
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с чего всё началось
Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters
 со ссылкой на представителей французского правительства.
Известиявчера в 13:22

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Франция не поддержала возвращение России в G7

News.ruвчера в 12:46

Франция выступила против возвращения России в G7

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Франция не видит предпосылок к возвращению формата G8

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Франция не видит предпосылок к возвращению к формату G8 с участием России

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Франция высказалась о возвращении России в G7

Lenta.ruвчера в 12:43
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Происшествия

Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

РИА Новости 01:32
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Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

ТАСС 00:06
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Здоровье

Минздрав назвал первый симптом коронавируса

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Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы

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Для водителей придумали новый штраф в 50 000 рублей

Штраф за вождение в нетрезвом виде хотели увеличить с 30 000 до 40 000 рублей.
AutoNews 01 июня в 08:13
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Армия и оружие

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Авто

АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada

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Автоновости дня 02 июня в 02:39
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Политика

Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
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Футбол

«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выезде

«Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вердером» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии.
Sport24.ru вчера в 16:26
Армия и оружие

Протурецкое ПНС Ливии заявило о взятии под контроль аэропорта Триполи

REGNUM вчера в 14:55
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Авто

Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле

Чтобы ускорить процесс производства автомобилей, в Узбекистан поставили партию Volkswagen Caddy.
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Общество

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Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
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Общество

Смертность в Петербурге выросла на треть в мае

Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
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Общество

ВОЗ предупредила о второй «разрушительной» волне коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга предупредил об угрозе нового разрастания пандемии коронавируса в мире.
Московский Комсомолец вчера в 04:43
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Путешествия

Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи

Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
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В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов

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Газета.Ru вчера в 23:46
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Хоккей

Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы

Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана "Пингвинз" Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей.
Газета.Ru 00:03
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
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Здоровье

Волгоградский облздрав назвал ситуацию с коронавирусом непростой

Медики призывают жителей региона не расслабляться, ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.
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Общество

В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход

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Хоккей

Каблуков может стать частью обмена «Металлурга» с «Авангардом»

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Футбол

Роналду возглавил топ-10 футболистов с наибольшим заработком в 2020 году

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Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

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Бузова выпустила новый трек про жвачку

Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием "Орбит без сахара".
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На телевидении запустят детский КВН

Первый выпуск шоу талантов "Детский КВН" готовится к выходу на СТС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Газета.Ru 02 июня в 08:51
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Происшествия

В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи

Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
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Общество

Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
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Наука

Внутри нейтронных звезд обнаружили кварковое вещество

Благодаря сочетанию результатов теоретической физики частиц и ядерной физики с астрофизическими измерениями, ученые предложили определить характеристики и идентичность вещества, которое находится внутри нейтронных звезд.
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