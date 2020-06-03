Политика
Газета.RuФранция выступила против возвращения России в G7
Франция не видит причин для возвращения формата G8 с участием России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. Он заметил, что существовали конкретные причины, чтобы исключить Москву из "Большой восьмерки".
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с чего всё началось
Франция не видит причин для возвращения России в «большую семерку», сообщает в среду, 3 июня, Reuters со ссылкой на представителей французского правительства.Известиявчера в 13:22
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Здоровье
Минздрав назвал первый симптом коронавируса
Минздрав России обнародовал в среду методические рекомендации по COVID-19. В них, в частности, сказано о первых симптомах болезни.
ТВ Центр вчера в 08:34
Футбол
Гол Павлюченко признали лучшим в истории сборной на чемпионатах Европы
ProstoProSport 02 июня в 10:00
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Общество
Для водителей придумали новый штраф в 50 000 рублей
Штраф за вождение в нетрезвом виде хотели увеличить с 30 000 до 40 000 рублей.
AutoNews 01 июня в 08:13
Армия и оружие
Военные США пытались преследовать колонну ВС РФ в сирийской Хасаке
Колонна российских военных следовала по маршруту в Сирии, во время чего их стали преследовать армейские автомобили США.
iReactor вчера в 14:26
Авто
АвтоВАЗ создаст новые двигатели для Lada
Как утверждает источник, в приказе проект разработки новой линейки двигателей обозначается как New PWT range Development Line-Up и Non-Line-Up.
Автоновости дня 02 июня в 02:39
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
Футбол
«Айнтрахт» разгромил «Вердер» на выезде
«Айнтрахт» одержал выездную победу над «Вердером» в перенесенном матче 24-го тура чемпионата Германии.
Sport24.ru вчера в 16:26
Армия и оружие
Протурецкое ПНС Ливии заявило о взятии под контроль аэропорта Триполи
REGNUM вчера в 14:55
Авто
Продажи первых Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся уже в июле
Чтобы ускорить процесс производства автомобилей, в Узбекистан поставили партию Volkswagen Caddy.
Sputnik Узбекистан вчера в 04:10
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс вчера в 17:04
Общество
ВОЗ предупредила о второй «разрушительной» волне коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга предупредил об угрозе нового разрастания пандемии коронавируса в мире.
Московский Комсомолец вчера в 04:43
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Хоккей
Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы
Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана "Пингвинз" Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей.
Газета.Ru 00:03
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Здоровье
Волгоградский облздрав назвал ситуацию с коронавирусом непростой
Медики призывают жителей региона не расслабляться, ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования.
Волгоградская правда вчера в 08:23
Общество
В Кировской области тысячи верующих вышли на крестный ход
ГТРК Марий Эл вчера в 11:20
Хоккей
Каблуков может стать частью обмена «Металлурга» с «Авангардом»
Нева Спорт 02 июня в 09:12
Футбол
Роналду возглавил топ-10 футболистов с наибольшим заработком в 2020 году
Матч ТВ 02 июня в 20:42
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM вчера в 07:09
Музыка
Бузова выпустила новый трек про жвачку
Телеведущая и певица Ольга Бузова выпустила новый трек под названием "Орбит без сахара".
Piter.tv 01:26
Культура
На телевидении запустят детский КВН
Первый выпуск шоу талантов "Детский КВН" готовится к выходу на СТС, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу телеканала.
Газета.Ru 02 июня в 08:51
Происшествия
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
Общество
Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
Наука
Внутри нейтронных звезд обнаружили кварковое вещество
Благодаря сочетанию результатов теоретической физики частиц и ядерной физики с астрофизическими измерениями, ученые предложили определить характеристики и идентичность вещества, которое находится внутри нейтронных звезд.
МедиаПоток вчера в 09:33