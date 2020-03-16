Общество
ИнтерфаксФранция оштрафовала Apple на 1,1 млрд евро
Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании. Об этом говорится в заявлении Французского антимонопольного ведомства.
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Общество
Россия ограничивает въезд иностранных граждан
Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
В Москве оценили слова Лукашенко о «полыхающей от коронавируса России»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник выразил недоумение тем, что Россия решила закрыть границу.
Гаджеты
Чип Apple A14 Bionic из iPhone 12 оказался мощнее Snapdragon 865
Американская компания Apple в этом году выпустит новый флагманский смартфон iPhone 12, который будет работать на процессоре Apple A14 Bionic.
Общество
В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
Экономика
Правительство РФ объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Футбол
Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
Финансы
Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов
Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.
Общество
Весенние каникулы в нижегородских школах начнутся 18 марта
Весенние каникулы в нижегородских школах в этом году начнутся 18 марта и продлятся до 28 марта.
Общество
Четыре нижегородских вуза перешли на дистанционное обучение
В пресс-службе НГТУ уточнили, что вуз переходит на дистанционную форму обучения на 17 дней, до 1 апреля включительно.
Кино
Стало известно, какой фильм чаще всего смотрят онлайн на карантине
Одним из самых популярных фильмов для просмотра онлайн во время острой ситуации с коронавирусом стала драма "Заражение" 2011 года, сообщает Independent.
Общество
В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина
В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Происшествия
В Петербурге совершен вооруженный налет на банк. Задержаны двое
Как стало известно «Фонтанке», около восьми вечера в отделение «Восточного» на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Общество
Экс-солистка «Ленинграда» выбыла из украинского «Голоса» из-за Крыма
Бывшая солистка российской группировки "Ленинград" Василиса Старшова покинула украинское шоу "Голос страны" из-за попадания в базу скандального сайта "Миротворец".
Общество
Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук
Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала "Вечерней Москве", как самим изготовить антибактериальное средство для рук.
Экономика
Минсельхоз поручил регионам создать запасы продуктов на два месяца
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев поручил региональным органам управления агропромышленного комплекса (АПК) обеспечить запас продовольствия на два месяца.
Общество
368 человек умерли от коронавируса в Италии за сутки
Общество
В Самарской области подтверждено три случая заражения коронавирусом
Ситуация находится под контролем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
Происшествия
Вертолет Ми-8 произвел случайный выстрел по дому в Чите
В Чите военный вертолет Ми-8 произвел случайный выстрел из авиапушки за пределы безопасной зоны аэродрома Черемушки.
Гаджеты
Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Политика
Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Футбол
Широков отреагировал на инициативу Федуна завершить сезон РПЛ
В интервью «Чемпионату» Широков сказал, что прежде, чем завершать сезон, нужно посмотреть, что будет в России с заболеваемостью коронавируса в апреле.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на критику вечеринки с сухим льдом с ее участием
Балерина Анастасия Волочкова отреагировала на критику вечеринки с сухим льдом, в которой она приняла участие.
Общество
«Открытая Россия» отложила митинг в Москве из-за коронавируса
Организаторы кампании "Нет!" приняли решение перенести митинг 22 марта в Москве на более позднюю дату из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Открытой России", которая инициировала кампанию.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.