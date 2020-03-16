Власти Франции оштрафовали американскую Apple на 1,1 млрд евро за нарушение требований антимонопольного законодательства торговой сетью компании. Об этом говорится в заявлении Французского антимонопольного ведомства.

Общество Россия ограничивает въезд иностранных граждан Правительство России приняло решение временно ограничить въезд иностранных граждан и лиц без гражданства из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.

Финансы Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.

Общество Четыре нижегородских вуза перешли на дистанционное обучение В пресс-службе НГТУ уточнили, что вуз переходит на дистанционную форму обучения на 17 дней, до 1 апреля включительно.

Общество В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

Общество Вирусолог рассказала, как сделать антисептик для рук Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова рассказала "Вечерней Москве", как самим изготовить антибактериальное средство для рук.

Общество В Самарской области подтверждено три случая заражения коронавирусом Ситуация находится под контролем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Гаджеты Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Политика Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.