Министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором осудило атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Франция решительно осуждает атаки, осуществлённые вчера против нефтяных объектов Абкайка и Хурайса.

Общество Кардиолог назвал самые опасные позы для сна Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Волейбол Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой 38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.

Политика В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.

Политика В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17 Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.

Происшествия Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.

Футбол Роналду расплакался, увидев неизвестное видео с умершим отцом В подписи к видео поясняется, что Роналду оплакивает потерю отца и тот факт, что он так и не стал свидетелем успеха своего сына.

Экономика Рекламные доходы телеканалов упали в первом полугодии на 9% Рекламные доходы «Газпром-Медиа», ключевыми активами которого являются эфирные и кабельные телеканалы, за первые шесть месяцев года, наоборот, снизились на 6%, до 33,2 млрд руб.

Армия и оружие «National Interest» подозревает Россию в подготовке к войне Как сообщает газета «Известия», эксперт издания «The National Interest» предположил, что Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Экономика Торговый центр «Галерея» продадут за 80 млрд рублей По подсчетам аналитиков, сумма сделки может превысить 80 млрд рублей. ТРЦ «Галерея» открыли в 2010 на Лиговском проспекте.

Происшествия В Москве подростки жестоко избили девушку «на камеру» В Москве толпа подростков жестко избила девушку, сняла сцену на видео и выложила в интернет.

Политика Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.

Наука В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.

Шоу-бизнес Малышева назвала спекуляциями новости о состоянии Заворотнюк Российская телеведущая Елена Малышева призывает считать новости о состоянии здоровья артистки Анастасии Заворотнюк спекуляциями.

Политика Лукашенко объяснил, зачем в парламенте нужны женщины Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в парламенте женщины должны составлять не менее трети.

Технологии Обновленный сайт Росстата подвергся DDoS-атаке Обновленный сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кино Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.

Футбол ЦСКА внес в заявку 18-летнего защитника Елеева Московский ЦСКА включил в заявку на сезон РПЛ защитника молодежной команды армейцев Максима Елеева.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.