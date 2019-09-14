Политика
RT на русскомФранция осудила атаки на саудовские НПЗ
14 сентября в Саудовской Аравии беспилотники атаковали два НПЗ государственной компании Saudi Aramco, после чего на заводах произошли пожары.
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Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика
Новый глава МИД Украины исключил особый статус для Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, возглавивший ведомство в августе этого года, заявил, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса.
РБК вчера в 13:07
Происшествия
Пожар в церкви в Свердловской области потушен
По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
ТАСС 06:56
Происшествия
Заключенного убили в колонии в Курганской области
Заключенного убили в в исправительной колонии №2 в поселке Просвет Кетовского района Курганской области.
Газета.Ru 04:34
Политика
Контракт не нужен: для Киева нашли выход из ситуации с транзитом газа
Источник в европейском энергетическом секторе заявил, что для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году Украине и России не нужен контракт.
Утро.ru 07:14
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Футбол
В PES 2020 нашли баннер с оскорблениями в адрес «Ювентуса»
Игроки eFootball Pro Evolution Soccer 2020 обратили внимание на баннер, который держат виртуальные болельщики на матчах с участием «Ювентуса».
CyberSport.ru вчера в 02:47
Происшествия
В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме
В Красноярске произошёл хлопок в жилом доме. В результате инцидента никто не пострадал.
RT на русском 06:05
Религия
Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
Реализация прошения главы Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе ("Русский экзархат") архиепископа Иоанна (Реннето) о воссоединении с Русской православной церковью закрывает тему разделения Русской церкви за рубежом, заявил в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online 13 сентября в 09:00
Политика
Чемезов не исключил ребрендинга Superjet
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.
РИА Новости 04:20
Происшествия
12 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Ангарске
Говорит Москва 05:27
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика
Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог
Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
Футбол
Майкл Оливер обслужит матч ЛЧ «Лион» — «Зенит»
Британский футбольный арбитр Майкл Оливер назначен главным судьёй матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским «Лионом» и российским «Зенитом».
RT на русском 05:46
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Теннис
Надаль считает Медведева лучшим теннисистом нового поколения
Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что россиянин Даниил Медведев является лучшим теннисистом молодого поколения на данный момент.
Sport24.ru 06:54
Недвижимость
Москвичи начали селиться в микроквартиры
Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
Lenta.ru 13 сентября в 00:32
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ярославлем погибли семь человек
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в результате аварии, по предварительным данным, погибли семь человек.
Российская газета вчера в 04:19
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Кино
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке начал работу международный кинофестиваль «Меридианы Тихого», сообщает Vostokmedia.com.
RT на русском 13 сентября в 11:20
Гаджеты
Xiaomi опубликовала тизер новых телевизоров Mi TV Pro
UfaTime.ru вчера в 07:49
Хоккей
«Куньлунь» победил «Трактор» в матче КХЛ
Китайский "Куньлунь" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 05:42
Шоу-бизнес
Кира Найтли стала мамой второй раз
Кира Найтли стала мамой второй раз. Она родила ребенка от мужа Джеймса Райтона.
Дни24 вчера в 05:04
Финансы
Эксперты назвали точный курс доллара и евро на неделю
За прошлую неделю российский рубль прибавил 2.3% к доллару и 1.7% к евро, несмотря на снижение нефти почти на 2%. Как считает команда аналитиков FxPro, это явное свидетельство того, что нацвалюте удается сосредоточиться на позитивных новостях.
Свободная Пресса вчера в 11:03
Футбол
Болельщик «Енисея» прервал голодовку, которая продолжалась две недели
Фанат «Енисея» Константин Литвинов прекратил голодовку. Он начал голодовать в начале сентября из-за неутешительных результатов команды.
Bookmaker-ratings.ru 06:57