Общество
ИзвестияФранция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы
Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
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Власти Франции решили временно отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет
Интерфаксвчера в 13:40
Правительство Франции временно отзывает предложение о повышении пенсионного возраста
Коммерсантъвчера в 12:16
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