Футбол
Евро-футбол.руСборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции
Пока «трёхцветные» лидируют по дополнительным показателям и принимают сборную Албании, которая расположилась сразу за тройкой лидеров. Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:29, Вашингтон
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Политика
Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между РФ и Украиной
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала подающим надежду сигналом обмен между Россией и Украиной.
ФАН 09:06
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Музыка
На Дворцовом мосту продолжается звуковое шоу «Поющие мосты»
Звуковое шоу "Поющие мосты", во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку, проходит в Санкт-Петербурге с 2016 года, каждую ночь с мая по сентябрь.
Peterburg2.ru вчера в 12:12
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 05 сентября в 08:05
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла опекуна для будущей дочери на случай своей кончины
Известная российская журналистка и писательница Божена Рынска рассказала о том, что нашла опекуна своей будущей дочери.
Дни24 07:30
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Автоспорт
Игорь Ермилин: «Дождь в гонке может помочь Квяту»
Автоспортивный эксперт Игорь Ермилин, подводя итоги квалификации Гран-при Италии, выразил недоумение ситуацией в третьем сегменте, когда большинство пилотов не успело уйти на быстрый круг, поделился ожиданиями от предстоящей гонки, а также поразмышлял о перспективах Сергея Сироткина провести остаток сезона в качестве боевого гонщика «Рено».
Матч ТВ 14:31
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Происшествия
Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области
Пятый канал 03:23
Политика
Военной делегации из Сербии запретили въезд в Хорватию
Обнаружив в багаже военную форму, пограничники запретили делегации въезд.
ТАСС 06:33
Фигурное катание
Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:19
Политика
В России началось голосование на выборах в регионах
В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.
РБК 17:00
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Единоборства
Нурмагомедов поблагодарил всех, кто болел за него
RT на русском 17:05
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Финансы
Центробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%.
Свободная Пресса вчера в 07:44
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru 14:24
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Освобожденный Кирилл Вышинский вылетел в Москву
Слово и Дело 03:55
Футбол
Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Министр труда и пенсий Британии подала в отставку
Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний 15:20
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Олега Табакова растет копией Марины Зудиной
На днях Мария Табакова, которой уже исполнилось 13 лет, вместе с мамой и старшим братом пришла на открытие нового сезона Театра Табакова, который после смерти артиста возглавил Владимир Машков.
Суть событий 10:07