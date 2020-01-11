Общество
Lenta.ruВо Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Филиппа к синдикатам.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 20:33, Ашберн
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Шоу-бизнес
Шахназаров рассказал о несостоявшейся свадьбе с Шукшиной
Шахназаров ответил, что хотел стать супругом Марии Шукшиной, однако «не сложилось».
Экономика
Выгоднее валюты. Опубликован рейтинг доходности акций российских компаний
Рейтинг 15 самых доходных акций российских компаний опубликовал 11 января портал РБК Quote.
Космос
В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»
Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
Футбол
Эриксен согласовал контракт с «Интером»
Полузащитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен договорился о контракте с миланским «Интером».
Авто
Geely показала новый кроссовер Geely HaoYue
Новый полноразмерный кроссовер Geely, фотографии и характеристики которого «Автоновости дня» публиковали перед Новым годом, теперь рассекретили официально.
Политика
Армия Хафтара обвинила ПНС Ливии в нарушении перемирия
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Жена принца Гарри Меган Маркл покинула Британию
Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл покинула Великобританию.
Авто
GM возродит марку Hummer выпуском электрического пикапа
Американский автомобильный гигант General Motors в скором времени возродит выпуск машин под маркой Hummer.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Шоу-бизнес
Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Общество
Bloomberg оценил потери Карлоса Гона из-за преследования в $50 млн
С момента ареста в Японии более года назад состояние экс-главы автоконцерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона уменьшилось на 40% — с примерно $120 млн до $70 млн, пишет Bloomberg.
Происшествия
Уголовное дело об истязании четырехлетнего ребенка возбуждено в Омске
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело об издевательствах над четырехлетним ребенком в Омске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК по региону.
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Экономика
Товарооборот между Россией и Германией уменьшился
Германия по итогам девяти месяцев прошлого года занимает второе место во внешнеторговом обороте России, на первом - КНР.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Футбол
Появилось видео первого гола Ибрагимовича после возвращения в «Милан»
В сети опубликовали видео первого мяча шведского форварда Златана Ибрагимовича после его возвращения в футбольный клуб «Милан».
Общество
Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными
Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.
Авто
В московском автосалоне продают «Волгу» за 8,5 млн рублей
В одном из автосалонов Москвы выставлен на продажу редчайший ГАЗ-23 по рекордной цене: «Волга», разработанная специально для КГБ и других советских спецслужб, оценивается в 140 000 рублей (порядка 8 500 000 рублей).
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Экономика
Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
Общество
В США выловили окуня весом 158 кг
Американский рыбак поймал 158-килограммового окуня возле побережья Флориды. Джейсон Бойл свою добычу опубликовал на странице в Instagram.
Единоборства
Карелин заявил, что ММА — это не вид спорта
Трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал мнение, что смешанные единоборства (ММА) не являются видом спорта.
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).