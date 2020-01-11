Общество

ИзвестияИзвестияФранция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы

Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
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