Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Общество Горбачев призвал отменить длинные выходные в России Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.

Энергетика Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.

Происшествия СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Политика Путин прокомментировал сообщения о наемниках в Ливии Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции по завершению переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, подчеркнул, что в Ливии нет российских граждан, которые получают деньги от России.

Политика МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.

Экономика Российские банки отказываются от POS-кредитования Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).

Происшествия В Австралии акулы съели немецкого футболиста Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.

Политика СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.