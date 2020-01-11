Общество
ИзвестияФранция отзовет самое критикуемое положение пенсионной реформы
Правительство Франции готово временно исключить из проекта реформы пенсионной системы пункт о повышении с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
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Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев выступил за отмену длинных новогодних и майских выходных в России.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Шоу-бизнес
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, начали массово отписываться от ее аккаунта в Instagram.
Кино
HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»
Общество
Актера Хоакина Феникса задержали на митинге против изменения климата
Американские актеры Мартин Шин и Хоакин Феникс были задержаны сотрудниками правопорядка на митинге против изменения климата.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Происшествия
СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом
Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Политика
Послание Президента России затронет вопросы доходов населения
15 января Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию.
Авто
Названы цены на электрический хэтчбек Nissan Leaf 2020
Политика
Путин прокомментировал сообщения о наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы на пресс-конференции по завершению переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, подчеркнул, что в Ливии нет российских граждан, которые получают деньги от России.
Футбол
Хави может возглавить «Барселону»
Наука
3D-очки помогли найти у каракатицы стереоскопическое зрение
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Футбол
«Барселона» из-за Пике пересмотрит контракты всех футболистов клуба
Напомним, что Пике является владельцем клуба "Андорра", а также организатором теннисного Кубка Дэвиса.
Кино
Disney запустит новую эпоху «Звездных войн» с помощью видеоигры
Стало известно, что Disney планирует запустить новую эпоху "Звездных войн", однако представит ее не в виде фильма, а реализует ее с помощью некой игры.
Общество
Меган Маркл вернулась в Канаду к сыну без принца Гарри
Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
Политика
МИД Британии отреагировал на задержание посла в Тегеране
Глава МИДа Великобритании Доминик Рааб раскритиковал задержание британского посла в Иране Роберта Макейра на акции протеста в Тегеране.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Экономика
Российские банки отказываются от POS-кредитования
Крупные российские банки отказываются от выдачи кредитов в магазинах – так называемых POS-займов (POS — Point Of Sale).
Технологии
Tesla выплатит хакерам 1 миллион долларов за взлом своего авто
Специалисты, которые смогут произвести взлом авто компании, получат своеобразную премию в размере 1 миллиона долларов.
Происшествия
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Политика
СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области
Три человека погибли, еще шесть пострадали при аварии с легковым автомобилем и микроавтобусом в Орловской области.
Футбол
Кальяри — Милан 0:2
Нападающий Златан Ибрагимович начал делать то, чего от него ждали после возвращения в «Милан» - забивать голы.
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Происшествия
У московской фирмы похитили 16 автомобилей и два сейфа с деньгами
У одной из столичных компаний, занимающейся сделками с автотранспортом, похитили два сейфа с деньгами и 16 автомобилей представительского класса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.