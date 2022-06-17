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Франция перестала получать газ из ФРГ на фоне снижения поставок из России

Поставки газа во Францию из Германии прекратились на фоне снижения экспорта газа России в Евросоюз, со ссылкой на французского трубопроводного оператора GRTgaz передает Reuters.
РБК
Франция получает от России около 17% своего газа.
ПРАЙМ
«Газпром» сокращает поставки газа в Европу по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием.
Коммерсантъ
В данное время основным маршрутом поставки голубого топлива в Европу из России является газопровод "Северный поток".
Sputnik Узбекистан

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Франция перестала получать российский газ по трубопроводу
ТАСС06:07
Оператор GRT сообщил, что Франция с 15 июня больше не получает газ из РФ по трубопроводу
Lenta.ru04:41
Франция перестала получать российский газ с 15 июня
Коммерсантъ05:06
Франция перестала получать газ из Германии
Интерфакс04:56
GRTGaz: Франция с 15 июня не получает российский трубопроводный газ из Германии
РИА Новости05:38
Французский оператор GRTgaz заявил, что страна перестала получать российский газ
Газета.Ru04:36
Франция перестала получать трубопроводный газ из РФ
URA.Ru04:32

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