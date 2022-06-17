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Франция перестала получать газ из ФРГ на фоне снижения поставок из России

Поставки газа во Францию из Германии прекратились на фоне снижения экспорта газа России в Евросоюз, со ссылкой на французского трубопроводного оператора GRTgaz передает Reuters.
РБК
Отмечается, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах.
RT на русском
Поставки российского газа в Европу на текущий момент ограничены.
Neftegaz.ru
«Газпром» сокращает поставки газа в Европу по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Франция перестала получать российский газ по трубопроводу
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Франция перестала получать газ из Германии
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Оператор GRT сообщил, что Франция с 15 июня больше не получает газ из РФ по трубопроводу
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Французский оператор GRTgaz заявил, что страна перестала получать российский газ
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GRTGaz: Франция с 15 июня не получает российский трубопроводный газ из Германии
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