РБКФранция перестала получать газ из ФРГ на фоне снижения поставок из РоссииПоставки газа во Францию из Германии прекратились на фоне снижения экспорта газа России в Евросоюз, со ссылкой на французского трубопроводного оператора GRTgaz передает Reuters.РБКОтмечается, что Франция получает из России примерно 17% газа через газопровод или на танкерах-газовозах.RT на русскомПоставки российского газа в Европу на текущий момент ограничены.Neftegaz.ru«Газпром» сокращает поставки газа в Европу по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием.КоммерсантъЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРБКБлокнот.руИА Красная ВеснаЯмал-МедиаПятый каналRuBaltic.RuNeftegaz.ruИзвестияRuposters.ruYakutsk.ruКомсомольская правдаNewInformГазета.RuOilCapital.ruThe Moscow PostФАНПрофильВятка-На-СетиКурьер. Среда. БердскLife.ruВечерняя МоскваАбзацПодробнее о событииФранция перестала получать российский газ по трубопроводуТАССвчера в 06:07Франция перестала получать трубопроводный газ из РФURA.Ruвчера в 04:32Франция перестала получать российский газ с 15 июняКоммерсантъвчера в 05:06Франция перестала получать газ из ГерманииИнтерфаксвчера в 04:56Оператор GRT сообщил, что Франция с 15 июня больше не получает газ из РФ по трубопроводуLenta.ruвчера в 04:41Французский оператор GRTgaz заявил, что страна перестала получать российский газГазета.Ruвчера в 04:36GRTGaz: Франция с 15 июня не получает российский трубопроводный газ из ГерманииРИА Новостивчера в 05:38Показать ещёОценить2,1KПоделиться